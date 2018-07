Sacar fotos grupales y compartirlas en redes sociales es algo que todos hacemos. Pero cuando los que posan son un grupo de médicos, que están dentro de un quirófano, en medio de una cirugía, el resultado es un verdadero escándalo.

Sucedió en el Hospital San José de Capilla del Señor y sus autoridades suspendieron a todos los doctores que participaron en la foto, porque lo calificaron como una irresponsabilidad.

La imagen fue publicada en Instagram en la cuenta @lorenaolguin720, que luego fue dada de baja. Lorena Olguín es médica cirujana y trabaja en el área de gastroenterología del Hospital. Tras la polémica, habló en medios locales y dijo que no fue ella la que sacó la foto. Solamente posó y, como le gustó el resultado, lo compartió en sus redes sociales.

“Me ha afectado mucho todo esto, doy unas disculpas públicas al pueblo de Capilla, por haber ofendido visualmente con estas imágenes, no fue intención de ningunos de nosotros que todo esto ocurriera”, dijo Olguín, según lo publicado en el medio local Capilla Online.

“Ese día hubo varias cirugías, se sacaron fotos al azar, se hablaron de selfies, en ningún momento yo tomé el celular. Estaba operando, me dijeron 'foto', miré a la cámara instintivamente, luego me gustaron las imágenes, las subí y ocurrió todo esto, que no hay manera de justificarlo”, continuó la médica.