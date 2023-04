Una escuela rosarina suspendió hoy las clases luego de que anoche delincuentes realizaran al menos cinco disparos en la puerta de una comisaría 20, situada a pocos metros del establecimiento educativo, informaron fuentes judiciales.

La suspensión de la jornada escolar se dispuso en la escuela San Luís Gonzaga, situada en Teniente Agneta y Carrasco, a pocos metros de la comisaría 20ª de Rosario.



De acuerdo a lo informado por la justicia local, la decisión fue adoptada al tomar conocimiento que anoche desconocidos que circulaban en una moto de baja cilindrada pasaron por el frente de la dependencia policial y dispararon al menos cinco veces al aire.



Los informantes precisaron que las balas no impactaron contra la comisaría ni ocasionaron heridos, por lo que presumen que se trató de una amenaza.



El hecho es investigado por la fiscalía de turno de Rosario, que pidió la intervención del personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que secuestró frente a la seccional cinco vainas servidas calibre de 9 milímetros, que serán peritadas.



Al enterarse de lo ocurrido, directivos de la escuela 1182 decidieron no abrir sus puertas esta mañana a modo de prevención y colgaron un cartel en el ingreso al establecimiento: "Hoy, jueves 13/04, no se dictarán clases en ambos turnos".



Esta situación se registra luego de que el último fin de semana las escuelas José Mármol y Rosa Ziperovich, también de Rosario, fueron blancos de balaceras por parte de delincuentes que, en ambos casos, dejaron mensajes con la leyenda "con la mafia no se jode", en lo que fue interpretado por los pesquisas y la comunidad educativa como una amenaza entre cabecillas de bandas narco que se disputan el territorio para ejercer su actividad.