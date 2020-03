Después de coquetear todo el día con la idea de parar todas las actividades del país al menos por 10 días para contener el avance del coronavirus, el presidente Alberto Fernández resolvió anoche sólo suspender desde hoy hasta el 31 de marzo las clases en las escuelas primarias y secundarias de todo el país. También confirmó que se cerrarán las fronteras por un plazo de 15 días y que será obligatorio el aislamiento para todos los mayores de 65 años.

"Una cuarentena generalizada para el país es mucho", ya que una medida de ese tipo tendría "consecuencias económicas muy negativas, que ni siquiera ayudan a resolver el problema de la pandemia", dijo el Presidente en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Al explicar por qué desistió de la idea que había planteado muy temprano por la mañana en dos notas radiales sobre que "estaba analizando parar la Argentina durante 10 días en una cuarentena obligatoria para toda la población para contener los contagios del Covid-19", Alberto reveló que "su visión de abogado no era compartida por los epidemiólogos que asesoran al gobierno en el Comité de Crisis.

"Los expertos me dijeron que parar el país sería una medida contraproducente", afirmó el mandatario que reconoció que parar el país "tiene sus consecuencias económicas" porque "toda esa gente no se puede quedar en su casa y no cobrar, hay que buscar mecanismos de contención". "No debemos dejar que se profundice la recesión", argumentó.

En este contexto, aclaró que los comercios "de cercanía" no van a sufrir cierres debido a las medidas de restricción que está tomando el Gobierno para hacer frente al avance del coronavirus.

"Una cosa es el shopping y otra el negocio de cercanía, y una el megasupermercado y otra el mercado del barrio", expresó el mandatario, al advertir que la restricción de la actividad comercial genera "efectos económicos".

Sobre la suspensión de clases por 15 días, Alberto ratificó que la medida abarca a las escuelas primarias y secundarias. El Presidente aclaró que la suspensión de clases no implica el cierre de las escuelas, sino que estarán abiertas atendiendo las obligaciones colaterales como el alimento para los chicos".

Al ser consultado sobre qué pasará en las universidades del país, dijo las Casas de Estudios Superiores "también están tomando medidas en este sentido" de manera autónoma y se manifestó a favor de la suspensión de las clases en ese ámbito. A modo personal, el Presidente consideró "más lógico" suspender las clases en ámbitos universitarios ya que "ahí hay una fuerte población de docentes mayores de 60 años como yo". En síntesis, cada universidad definirá en forma autónoma si suspende o no las clases.

Aquí en San Juan, la Universidad Nacional (UNSJ) resolvió anoche suspender las clases también desde hoy hasta fin de mes -ver nota vinculada-.

En cuanto al cierre de fronteras, Alberto confirmó que durante los próximos 15 días "nadie podrá ingresar, salvo obviamente los argentinos nativos o extranjeros residentes en Argentina".

Fernández, que ya el viernes pasado anunció que se suspendería la llegada de vuelos de los países de Europa, Estados Unidos o China, donde mayor propagación se está dando del virus, aseveró que por la frontera terrestre también llegan turistas que vienen de "zonas de riesgo".

Todo el Gobierno volverá a tener hoy una actividad oficial frenética ya que Alberto tiene que definir con el ministro de Economía, Martín Guzmán, una serie de medidas de contingencia, entre ellas "garantizar el salario de los que se quedan en su casa por orden del Estado -mayores de 65 años y posiblemente personas de riesgo como personas imunodeprimidas- y créditos muy blandos para que el que deja de producir pueda sobrevivir".

Asimismo, se indicó que a los mayores de 65 años se les asignarán "horarios de atención específicos en lugares como bancos y centros de salud, porque tienen que seguir haciendo sus vidas, para que no tengan esperas ni tengan que vivir momentos de aglomeración de gente".

Por último, Fernández se manifestó a favor de que siga el fútbol a puertas cerradas, algo que había cuestionado por la mañana, y pidió que vuelva el Fútbol para Todos, es decir la televisación gratis.

> Prometen no subir los precios al voleo

El secretario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CACyS), Mario Grinman, aseguró anoche que los empresarios actuarán "responsablemente", y remarcó que evitarán aplicar "aumentos de precios injustificados", ante el aumento de demanda de la población de determinados productos de necesidad básica, en el marco de la epidemia del coronavirus.

"No tenemos dudas de que los empresarios actuaremos responsablemente, evitando aumentos de precios injustificados", señaló a Télam. El dirigente gremial empresario indicó que "de la misma manera, el Gobierno tendrá que analizar medidas extraordinarias para proteger a las empresas que puedan ser afectadas por esta situación". Consideró que "lo importante es transmitir calma", y sostuvo que "el Gobierno está tomando medidas acertadas".

Tarjeta Alimentar

El Gobierno suspende y reprogramará los operativos de entrega de la Tarjeta Alimentar, según se definió ayer en la reunión encabezada por el presidente Alberto Fernández en la Residencia de Olivos para definir nuevas medidas ante la pandemia de coronavirus. Hoy se definirá la nueva modalidad de entrega.