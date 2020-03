El ministro de Salud la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, anunció este lunes que se suspendieron los espectáculos internacionales "que esencialmente se organicen con gente del extranjero" para evitar la circulación del coronavirus.



En una conferencia de prensa ofrecida esta mañana junto con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Quirós señaló que "como medida de hoy, en términos de espectáculos de mucha participación, la única medida que hemos tomado y que compartimos con la Nación es que aquellos espectáculos que esencialmente se organicen con gente del extranjero, como encuentros internacionales que traigan mucha gente de Europa y del otros lugares del mundo, son los que al día de hoy no vamos a permitir realizar".



Quirós señaló que estos espectáculos "son extremadamente pocos en términos numéricos, pero es lo que está recomendando todo el mundo que está en esta situación".



El funcionario destacó que "no hay necesidad de tomar otra decisión porque Argentina al día de hoy no está circulando el virus".

Fuente: Télam