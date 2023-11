Tras el triunfo de Javier Milei en el balotaje presidencial, un comisario de Río Negro publicó en sus redes sociales un video en el que se ve al auto que usaban en la dictadura para secuestrar personas saliendo de un garage junto con el mensaje “que se agarren los chorros”.

Se trata del comisario Daniel González, de la comisaría 10 de San Antonio Oeste, quien después se justificó con un tibio argumento. “Soy fanático de Ford”, aseguró. No obstante, el Ministerio de Seguridad provincial le inició un sumario y lo suspendió preventivamente de su cargo.

Las repercusiones tras la amenaza del comisario

El comisario usó su estado de WhatsApp para difundir la amenaza con un video de un automóvil Ford Falcon verde, históricamente vinculado con la represión ejercida por la última dictadura militar en Argentina.

“Que se agarren los chorros, jaja”, fue el mensaje que escribió, acompañado de las imágenes que fueron compartidas después del triunfo del candidato de La Libertad Avanza en la elección de este domingo.

La amenaza del comisario llegó hasta la ministra de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor, quien no dejó pasar su actitud y dijo que “esas expresiones del comisario no representan ni al Ministerio ni a la Policía y que ahora deberá hacerse cargo porque como funcionario público, no puede reivindicar cuestiones que tienen que ver con delitos de lesa humanidad”.

En ese sentido, Minor sostuvo que “la gestión del Ministerio y de la Policía ha dado muestras respecto a su política que nada tiene que ver con las expresiones del comisario”.

Por su parte, Osvaldo Tellería, Jefe de la Policía rionegrina, señaló que “ese no un pensamiento de la institución policial”, y aseguró que iniciarán “una investigación administrativa”.

“Si posteó eso se tiene que hacer cargo de las consecuencias de pregonar estas cuestiones, que están reñidas con los Derechos Humanos”, repudió Tellería, y aseguró que “en la fuerza, hemos encarado un nuevo diseño curricular donde todo está enmarcado en el respeto a los derechos”.

“Y a eso nos remitimos para brindarle seguridad y garantizar los cuidados de los ciudadanos”, completó, y añadió que “ante esto, que hay que corroborar, puede haber incurrido en una falta grave o gravísima”.

Para las primeras faltas se pueden tomar medidas disciplinarias, “en el caso de las segundas lo resuelve un tribunal de disciplina” explicó el jefe policial. “Lo que es necesario reiterar, es que ningún pensamiento que reivindique la dictadura proviene de la institución policial”, concluyó Tellería.