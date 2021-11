El abogado y padre de uno de los submarinistas del ARA San Juan, Luis Tagliapietra, sostuvo este martes que considera que "se debe pedir la prisión preventiva" al expresidente Mauricio Macri porque "ha demostrado peligros procesales" en el marco de la causa que investiga supuesto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento.



"El expresidente ya manifestó su intención de irse a vivir a Estados Unidos y a dar clases allá. Ahora quiere ir a Arabia Saudita, donde no hay tratado de extradición ¿Si tengo miedo de que se fugue? Estoy seguro que lo va a hacer", sostuvo Tagliapietra en declaraciones formuladas en la mañana del martes a El Destape Radio.



Es que Macri solicitó el pasdo lunes la autorización para salir del país para viajar a Arabia Saudita el lunes posterior a las elecciones legislativas, pedido rechazado por una de las querellas de la causa en la que se lo investiga por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, por considerar que el líder de Juntos por el Cambio (JxC) podría fugarse.

En este sentido, Tagliapietra afirmó que el expresidente "no se ha respetado los llamados del juez" y, sobre la nueva citación, prevista para el próximo miércoles, dijo: "Veremos si efectivamente se presenta y qué secreto de Estado revela".



Asimismo, el abogado aseguró que "lo más probable es que no revele ninguno" porque "no hay ningún secreto de Estado que revelar en el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan".

"No estábamos investigados por terrorismo ni nada de eso, así que no hay ningún secreto de Estado que revelar", señaló.

Tagliapietra consideró que la fuga del país del expresidente es "posible" ya que "la causa que hoy tiene una escala penal que va de 3 a 10 años, pero si se comprueba la asociación ilícita, arrancaría de 5 a 20 años".



Por otro lado, el padre del submarinista informó que "hoy pidieron la recusación del fiscal Juan Pablo Curi" ya que "su participación fue vergonzosa, se alineó automáticamente a la defensa de (el expresidente Mauricio) Macri".



"Que el fiscal Curi se haya manifestado de acuerdo con la defensa de Macri es una falta gravísima", subrayó.

En este sentido, para finalizar aseguró que "hubo un acuerdo entre la defensa de Macri y el fiscal Curi, y es evidente su parcialidad".