Pum para arriba. Estos son los nuevos valores de Shell en la Ciudad de Buenos Aires. La suba anterior se produjo el 2 de diciembre pasado.

La petrolera Shell subió ayer los precios de sus combustibles 6 por ciento en promedio, con lo que pasó a ser la segunda empresa del sector en incrementar los valores de sus productos en el inicio del año, luego que Oil dispusiera un aumento similar días atrás.



En YPF, que concentra casi 60 por ciento del mercado minorista local, fuentes consultadas por Télam aseguraron que todavía no existe una decisión sobre el tema. "Al día de hoy no vamos a aumentar el precio de los combustibles", señalaron de manera escueta las fuentes de la petrolera.



En Axion, también aseguraron que por el momento no hay una decisión respecto al momento en que podrían incrementar los precios de los combustibles.



Si bien no existe una regla escrita en tal sentido, los últimos movimientos dados por las petroleras en el mercado de combustibles muestran un cambio de estrategia al momento de implementar aumentos de precios, debido a que cada compañía decide el momento en que lo hace y deja de lado el esquema anterior por el cual la suba de los valores de YPF daba vía libre a las demás firmas.



Este nuevo comportamiento comenzó a plasmarse en las últimas jornadas, a partir de la decisión de Oil, que entre el sábado pasado y ayer ajustó 6 por ciento en promedio los precios de los combustibles.



En tanto, en Shell la suba promedio de 6 por ciento dispuesta ayer implicó que el precio de la nafta V Power Nitro cueste 28,42 pesos el litro en las estaciones de bandera que la empresa posee en la Ciudad de Buenos Aires, contra 26,82 pesos anterior. La nafta súper pasó a costar $2433, Power Diesel, $25,19, y la Fórmula Diesel, 21,47 pesos.