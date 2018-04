El ministro de Energía, Juan José Aranguren, sostuvo ayer, respecto de la readecuación de las tarifas energéticas, que "las medidas que se están tomando son justamente para lograr que haya menos gente en la pobreza".



Aranguren formuló breves declaraciones al retirarse de la Casa de Gobierno, tras participar de una reunión de más de una hora y media que encabezó el presidente Mauricio Macri, destinada a realizar un seguimiento de gestión del área de Energía.



Consultado acerca del envío por parte de las empresas del vencimiento de los períodos de pago, sobre todo de electricidad, con altos montos y con la advertencia de que se efectuarán cortes en caso de no abonarse las boletas, Aranguren afirmó que "eso no es correcto".



"No hemos detectado este tipo de casos, y si los hubiera, me gustaría que me los trajeran para poder corregirlos", afirmó Aranguren. Fuentes oficiales de la Casa de Gobierno negaron que el encuentro hubiera sido convocado de urgencia por el Presidente.



El Presidente, en una entrevista, señaló que la adecuación tarifaria se ha hecho de la forma "más gradual posible", y que sus niveles "se debatieron hace dos años" en las audiencias que marcó la Corte Suprema. Las subas tuvieron el objetivo de normalizar "algo fundamental para un país que es tener energía, porque íbamos rumbo al modelo venezolano que está parado sobre unas reservas gigantescas de petróleo y hoy ya ni siquiera tienen combustible porque las refinerías no funcionan", dijo Macri.