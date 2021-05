En respuesta a la fuerte presión de las principales espadas del kircherismo que reclaman a coro un aumento del gasto social, el Presidente anunció ayer la ampliación de la Tarjeta Alimentar que incluirá a partir de ahora a chicos de hasta 14 años y un aumento del 100% para mejorar el poder de compra de millones de familias.

Alberto Fernández aseguró que se va a "ampliar la Tarjeta Alimentar para incluir a los niños y niñas de hasta 14 años inclusive" y "se ampliará a 12.000 pesos para los hogares de hasta tres niños", al encabezar en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada la quinta reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre.

Con esta ampliación cerca de 400.000 familias más recibirán este beneficio.

Los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar son madres y padres con hijas e hijos que perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH); mujeres embarazadas a partir de los tres meses de gestación que perciban la asignación por embarazo; y personas con discapacidad que perciban AUH.

El monto de esta tarjeta, que sólo se puede utilizar para comprar alimentos, era de $6.000 para una familia con un hijo de hasta seis años de edad y para quienes perciben la asignación por embarazo, y de $9.000 para las que tienen dos o más hijos.

A partir del anuncio de ayer, la Tarjeta Alimentar la podrán percibir las familias con hijos de hasta 14 años inclusive. Se mantendrá el monto en $6.000 para quienes tienen un hijo, se incrementará a $9.000 para quienes tienen dos; y a $12.000 para quienes tengan dos o más hijos. Además, se extenderá el beneficio de $12.000 mensuales para las madres que tengan siete o más hijos que perciban una

Hasta hoy, la Tarjeta Alimentar era percibida por alrededor de 1,5 millones de familias y el 70% de los beneficiarios viven en siete provincias: Buenos Aires agrupa al 36% de titulares, y le siguen Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Chaco y Salta. A partir de este anuncio, la Tarjeta Alimentar llegará 1,9 millones de familias (alrededor de 3,7 millones de chicos y chicas) y significará una inversión de $250.000 millones, equivalente al 0,7% del PBI.

Durante el anuncio, con un mensaje enfocado en el aumento de la pobreza en el país, Alberto Fernández aseguró que el objetivo es "salir de la Argentina de la gran concentración" hacia un país que distribuya mejor sus ingresos. Y en ese sentido, el jefe de Estado anunció que va a "seguir trabajando", haciéndoles también saber a "los acreedores" de la deuda externa que van a tener que "esperar hasta que los argentinos recuperen su dignidad".

El presidente aseguró que harán un "nuevo esfuerzo del Estado" como parte del compromiso con los que peor la están pasando, y agradeció a quienes pagaron el aporte solidario que es una de las formas con las que se financia la ayuda a los sectores más vulnerables.

También aseguró que "no hay dinero que alcance para poner en los bolsillos de los argentinos que lo necesitan si siguen aumentando los precios", por lo que llamó a los empresarios a "poner límite" a los ajustes y les pidió "solidaridad".

"Me pone contento que haya empresarios que perdieron en 2019 hayan ganado en 2020 con la pandemia. Por eso les pedimos un poco de solidaridad para ayudar al 40 por ciento de los argentinos que la están pasando mal", sostuvo el jefe de Estado.

Al respecto, Fernández cuestionó que cuando suben los precios internacionales suban los costos de los alimentos en el mercado interno, al remarcar que los argentinos "no pueden pagar por la comida lo mismo que en Francia o en China".

"No hay ninguna explicación para que en Argentina, donde las tarifas siguen siendo controladas: si hubiera dejado el esquema de las tarifas que me dejó el gobierno que me precedió, las tarifas hubieran aumentado este mes 160%. Seguimos apostando a los empresarios que producen, que invierten", remarcó.



¿Inflación del 3,8%?

El panel de analistas del mercado que informan al Banco Central estimaron que la inflación de abril se ubicó en el 3,8%, mientras que la proyección para 2021 es del 47,3%, informó ayer la entidad financiera.