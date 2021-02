No vamos a descubrir ahora el poder de las nuevas tecnologías, el progreso que suponen y lo que nos facilitan nuestra vida diaria en muchos aspectos. El uso entre otras de la aplicación Google Maps, es un elemento de prueba muy preciso para acreditar las distancias entre un punto y otro, y si las imágenes son muy recientes, también se puede acreditar el estado de una carretera, de un edificio, o una señal de tráfico, sólo por citar algunas utilidades.

El hecho de que se trate de un documento no oficial, no es óbice para que los jueces eviten dar crédito a la información que proporcionan, y no confíen en los datos que ofrecen. Es evidente que las nuevas tecnologías han irrumpido en todos nuestros ámbitos para quedarse.

Prueba en procesos laborales y de accidentes de trabajo

El aumento de este tipo de pruebas se da sobre todo en casos de litigios laborales de transportistas, deliverys, y todos aquellos relacionados con la movilidad geográfica de los empleados (traslado a otra sede de la empresa retirada del domicilio del dependiente), donde se ha de probar las distancias entre un centro u otro, para que se aplique, por ejemplo, una compensación por el incremento de distancia desde el domicilio de los trabajadores hasta el centro de trabajo, o bien que un accidente de trabajo se produjo en el llamado trayecto “In Itinere” del trabajo a la casa o viceversa, En estos casos, la distancia y ubicación con Google Maps es muy precisa.

Incluso en procesos de despido por movilidad geográfica, la aplicación de Google Maps ha llegado a contradecir a los GPS incorporados a los vehículos.

Los casos en los que se utiliza Google Maps para demostrar una concreta distancia en procesos por movilidad geográfica son cada vez más recurrentes. Un ejemplo son los casos en los que los trabajadores deben ser compensados, por el incremento de distancia desde sus domicilios al ser trasladados de un centro de trabajo a otro. Las resoluciones de los tribunales,pueden basarse en la medición efectuada a través de la aplicación del Google, que, además de la distancia, señalan el tiempo que se tarda en recorrerla ya sea en transporte público o privado.

Esta aplicación no sólo mide la distancia, sino también, el tiempo empleado para acudir de un lugar a otro, utilizando diversos medios de transporte y distintas rutas.

Prueba en accidentes de tránsito

Ya existen precedentes recientes en el país en esta materia, en fecha 07 de mayo de 2019, en la causa "FLEITAS OLGA ESTHER C/ EMPRESA DEL OESTE S.A. DE TRANSPORTE Y OTROS S(N8)/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, zanjó la discusión del pleito, medianteel uso del Street View de Google Maps, y destacó que :“hay pruebas de sobra que determinan la culpabilidad del demandado” y que se demostró la existencia del accidente y la relación de causalidad, y que correspondía a la demandada la acreditación de la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no deba responder”.

Prueba de Violación de Prohibición de Acercamiento (Perimetral)

La utilización de Google Maps puede despejar las dudas en torno a que una persona no se acercó a más de 100 metros de la víctima cuando tenía una orden de alejamiento, o en caso contrario probar que si violó la orden judicial.

Prueba en otros procedimientos

No obstante, esta prueba también se utiliza en otro tipo de procedimientos. Por ejemplo, en los casos depercepción de cantidades anticipadas en la CONSTRUCCION Y VENTA DE VIVIENDAS, uno de los hechos controvertidos es demostrar que la vivienda adquirida por los compradores, no se llegó a construir. La herramienta de Google Maps, que indica también el año en que se han tomado las imágenes, puede demostrar el estado en que se encuentra una vivienda, si está construida o si hay gente viviendo en ella.

Asimismo, la aplicación también es útil para indicar el suelo no consolidado de una finca o para llevar a cabo la localización y ubicación concreta de unos inmuebles, por ejemplo, en JUICIOS SUCESORIOS, de DIVISION DE CONDOMINIO, ADQUISICION DE DOMINIO POR PRESCRIPCION VEINTEAÑAL, y hasta en RECLAMACIONES POR DAÑOS Y HUMEDADES EN UNA VIVIENDA según unas fotografías extraídas de la aplicación.



FOTOMULTAS: También hay quien ha intentado librarse de una multa acudiendo a Google Maps. En un caso resuelto por un juzgado de Bilbao en España en 2012, el conductor alegó que el punto kilométrico en el que fue sancionado por exceso de velocidad (140 euros), no tenía naturaleza urbana ni de travesía (según impresiones de la aplicación), por lo que la velocidad límite era de 90 km/h y, por tanto, la multa era improcedente.

Condenas en materia penal

En Enero de 2011, en nuestro país, la Cámara de Casación Penal consideró que correspondía aplicar agravante si, una vez advertidos los asaltantes que un vehículo contaba con rastreo satelital, decidieron continuar con el plan delictivo.La Sala I de la Cámara de Casación Penal confirmó la condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 20 a dos hombres, uno de ellos imputado por el robo de una camioneta con mercadería y la privación de la libertad del conductor durante 45 minutos. El tribunal consideró que correspondía aplicar el agravante del art. 167 inc. 4° del Código Penal si, advertidos los asaltantes que el vehículo contaba con rastreo satelital antes de abordar la camioneta, decidieron continuar con el plan delictivo sin intentar desactivar el sistema.

Asimismo, los magistrados juzgaron que era inadmisible el planteo atinente a la existencia de delito imposible, dado que si bien el vehículo sustraído contaba con rastreo satelital que se había activado y le permitió al empleador del damnificado, localizar la camioneta y la carga, ese sistema permite la ubicación del vehículo, pero no impide o torna imposible la consumación del ilícito.

En definitiva, los jueces que están a la vanguardia de las nuevas tecnologías aplicadas al campo del derecho, están teniendo muy en cuenta este tipo de pruebas por considerarlas, además, objetivas y razonables, y cada vez son más los procedimientos en los que irrumpen. No obstante, siempre hay alguna que otra reticencia a las nuevas tecnologías, lo que sin duda debe repensarse por los juzgadores y los litigantes. ello en pos de la resolución mas expedita y segura de los casos mediante estas pruebas digitales.

Colaboración: Vánesa Débora Mestre / Abogada (Matrícula San Juan 3278- Matrícula Mendoza 6118 – Federal T. 78- F. 316)/ Miembro Asociación Argentina de Justicia Constitucional / E-mail : juridicomestre@yahoo.com.ar