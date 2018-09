El gerente de la agencia Moody"s en Nueva York (EEUU), Gabriel Torres, pronosticó que la recesión económica que Argentina ha comenzado a transitar en abril podría extenderse incluso hasta 2020.



"Han tomado la decisión de consolidar lo fiscal que es positivo para el crédito, pero esto tiene un costo económico y político", advirtió el analista de la agencia de calificación estadounidense al referirse a la situación argentina.



Según proyecciones del Gobierno de Mauricio Macri, que no fueron difundidas oficialmente, la economía caerá 2,4% este año, con una inflación del 42%, y transitará 2019 sin crecimiento y con un alza de precios del 25%.



"La caída va a ser mucho más fuerte de lo que se dice. Creemos será del 3% este año", dijo Torres a los inversores al explicarles las proyecciones de la agencia sobre la Argentina.



"Si bien no tenemos un modelo, el año próximo va a haber caída. Va a tener una corriente algo negativa por lo fiscal y las tasas altas que no van a bajar. Lo bueno será la cosecha", agregó Torres.



Moody"s publicó un análisis en el que advierte que una revisión de los términos que fueron originalmente acordados con el Fondo Monetario Internacional probablemente conllevará medidas de austeridad adicionales.