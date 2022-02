El despido "inesperado", según distintos referentes de la Cámara Alta, de unos 40 asesores del bloque de la Unión Cívica Radical generó fuertes roces subterráneos entre los integrantes de ese sector de la oposición y las autoridades del Senado, quienes calificaron de "falsa" la versión de que el despido masivo fue sin aviso. "Hace más de dos años que se viene hablando con el radicalismo acerca de que tenían la bancada sobredimensionada", dijeron al diario Clarín fuentes oficiales. Los asesores cesados eran de planta transitoria y algunos estaban hace mucho y les faltaba muy poco para jubilarse, según dijeron en la bancada de la UCR. "Les cortaron la cabeza", añadieron. En Juntos por el Cambio leyeron los despidos en clave política y en plena tensión entre el oficialismo y la oposición.

"Gratis no iba a ser", se lamentó un radical en referencia a que la oposición buscó a fines del año pasado que la última sesión (por Bienes Personales) se cayera por falta de quórum y a que después Juntos por el Cambio la judicializó con la presentación de un amparo. Pero cerca de la secretaria Administrativa del Senado, María Luz Alonso, rechazaron cualquier intencionalidad política en los despidos. Alonso es mano derecha de Cristina Kirchner y la encargada de llevar la administración del Senado.

Cerca de la funcionaria dijeron a Clarín que ya hace dos años -es decir en coincidencia con la elección de Cristina a la vicepresidencia- se había empezado a charlar con el bloque radical acerca de lo que calificaron como una estructura "sobredimensionada". "No pueden decir que esto los tomó por sorpresa, es algo completamente falso", aseguraron las autoridades del Senado. En el bloque radical habían dicho que se enteraron recién ahora de la resolución cuando los despedidos no cobraron y se quedaron sin obra social. Y que no se habían enterado de la resolución por la caída del sistema informático del Senado, que sufrió un ciberataque. "Tampoco es cierto. Ese ataque fue a mediados de enero, ya hacía días de la publicación de la resolución", dijeron cerca de Alonso.



Tradición

En la oposición plantean que, según la tradición de la Cámara Alta, para efectivizar despidos "se necesita aval" del bloque, y que en este caso no sucedió. Las mismas fuentes aseguran que también en el oficialismo hay sobrepoblación de asesores y que hasta ahora nadie plantea una disminución.