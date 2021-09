Terminó la campaña electoral con el arranca de la veda desde las 8 de este viernes y los candidatos ya tienen jugadas las cartas para las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de ese domingo.

La principal disputa electoral estará en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad, con la atención centrada en los candidatos del oficialista Frente de Todos y la oposición de Juntos por el Cambio. Pero también habrá importantes pujas en 5 distritos: Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Entre Ríos.

¿Qué se puede hacer y qué no durante la veda?

*Según indica la Dirección Nacional Electoral, durante la veda electoral no se permite:

*Realizar actos públicos de campaña

*Proselitismo electoral

*Publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales: se mantiene la prohibición también durante elección y hasta 3 horas después de su cierre.

*Vender bebidas alcohólicas desde las 20hs del sábado 11 de septiembre hasta tres horas después del cierre de comicios, o sea las 21 hs del domingo 12.

*Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros (80 m.) de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino

*A los electores, la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la elección, doce horas antes y tres horas después de finalizada.

*Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, como obras de teatro, no podrán realizarse durante el desarrollo de los comicios (que comienzan a las 8 AM del domingo) y hasta pasadas tres horas de ser clausurado; es decir, a las 21 del domingo 12 de septiembre.