Tras reunirse con siete gobernadores en medio de las negociaciones con el FMI y mientras el dólar sigue en alza, Mauricio Macri continúa buscando señales de apoyo de los principales factores de Argentina.

Este viernes, se juntó con referentes industriales y empresarios del país, en un encuentro organizado por el ministro de Producción, Francisco Cabrera.

Una vez finalizado, el propio Cabrera brindó una conferencia de prensa en la que calificó a la reunión como "muy positiva". "Fue muy amena. Los temas que se tocaron eran de una agenda abierta. Obviamente el Presidente comentó y fue preguntado por la situación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional", explicó.

El ministro agregó que entre los empresarios hay comprensión por la necesidad de recurrir al organismo multilateral de crédito. "Todos estuvieron de acuerdo en fortalecer la posición del programa financiero argentino, que es una de las patas importantes del plan económico, con un crédito monetario del FMI", dijo.

Cabrera agregó que no se tocó el tema del dólar y que todavía no hubo una modificación de precios. "No es nuestra política hacer control de precios, porque ha fracasado en los últimos 4 mil años. Queremos que haya un mercado transparente, competencia y protección al consumidor", señaló.

Sin embargo, remarcó que “hay productos que tienen contenidos dolarizados como son básicamente los alimentos que nosotros exportamos, así que es posible que (sus precios) sean cambiados”.

"No vi preocupación entre los empresarios. No tocamos el tema del dólar", cerró el funcionario, que añadió que el problema del mercado cambiario argentino es de liquidez, no de solvencia.

Del encuentro participaron Amancio Oneto (Molinos), Gerardo Diaz Beltrán (CAME), Miguel Acevedo (UIA), Luis Betnaza (Techint), Eduardo Eurnekian (CAC), Enrique Cristofani (Santander Rio), Alfredo Coto, Eduardo Elzstain (IRSA), Cristiano Rattazzi (FCA) y Martin Migoya (Globant).