El excanciller Héctor Timerman negó ayer haber encubierto a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA o "traicionado a la patria" y advirtió que quizás muera antes de que finalice la investigación de ese caso que lo tiene como acusado.



Desde el Sanatorio Otamendi y Miroli, donde fue internado el martes luego de la descompensación que sufrió después de declarar en la causa por el encubrimiento a Irán, Timerman difundió un comunicado en el que insistió en que jamás se buscó proteger a los acusados por el ataque a la AMIA.



"Mi delicado estado de salud tal vez no me permita enfrentar hasta su finalización la investigación por traición a la patria y encubrimiento que lleva adelante el juez Claudio Bonadio", dijo Timerman, que, según trascendidos, tendría cáncer. En tanto, Ramón "Alan" Héctor Bogado aseguró ayer en la Justicia que trabajó como agente inorgánico de la ex Secretaría de Inteligencia, sostuvo que el memorándum firmado entre Argentina e Irán por el atentado a la AMIA tenía como trasfondo un presunto "acuerdo de colaboración nuclear".