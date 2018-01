A pesar de que el juez federal Sergio Torres lo había autorizado a salir del país para recibir un tratamiento médico en los Estados Unidos, el excanciller Héctor Timerman no pudo viajar porque le revocaron la visa. El exfuncionario se enteró de la noticia en el aeropuerto de Ezeiza, cuando estaba a punto de subir al avión.

Timerman tenía previsto tomar el vuelo de American Airlines de las 22.40 con destino a Nueva York. Sin embargo, antes de embarcar le dijeron que no podía subir porque no lo dejarían entrar. Las autoridades norteamericanas decidieron que, a pesar de tener el documento y el pasaporte en regla y una autorización judicial no sería bienvenido en ese país.

El exfuncionario está procesado con prisión preventiva en la causa que investiga la denuncia del fiscal Alberto Nisman por encubrimiento al atentado a la AMIA, acusado de los delitos de "estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado" . El juez Claudio Bonadio le otorgó el beneficio del arresto domiciliario porque está enfermo de cáncer.