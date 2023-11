La empresa procesadora de pagos Fiserv dio a conocer una serie de medidas para que usuarios y titulares de comercios puedan tener una experiencia segura durante las tres jornadas en que se desarrollará el Cyber Monday, el mayor evento del comercio electrónico en el país.



A partir del lunes 6 hasta el miércoles 8 de noviembre se realizará en Argentina una nueva edición del evento que permite acceder a descuentos y ofertas en numerosos catálogos de tiendas online.



Fiserv, empresa dedicada al procesamiento de pagos digitales, destacó la importancia de proteger los datos personales ya que cada año los robos de identidad a partir de tarjetas de crédito y débito aumentan junto con la adopción del e-commerce.



Es así que a medida que se amplían las opciones de pagos con billeteras virtuales, transferencias online y QR, también aparecen nuevas modalidades de fraude que las empresas y los usuarios deberían considerar para evitar ser víctimas de ciberdelincuentes.



Frente a este escenario, Fiserv desarrolló una serie de recomendaciones para los usuarios en sus compras online en las que destaca la importancia de verificar la información de las tiendas virtuales donde se quiera realizar la compra.



"Hay que prestar atención a los datos de transferencia, el número de teléfono y los enlaces enviados para abonar la compra. Esto es necesario para evitar el phishing (hacerse pasar por alguien o algo inexistente para engañar) y las cuentas falsas", destacó el informe.



También se propone "comprobar si el comercio se encuentra en la lista de tiendas oficiales que participan del CyberMonday desde el site oficial de la campaña: www.cybermonday.com.ar", en tanto que si se realizó la compra, "controlar regularmente durante un periodo los movimientos de la cuenta" para confirmar que no se producen retiro de fondos o gastos sorpresivos.



Por su parte, para los comercios que operan vía e-commerce, la procesadoras de pagos recomendó poseer un módulo de prevención de fraudes y para validar la identidad del cliente mediante el Sistema de Identidad Digital en Renaper.



"Si la operación es con pick up o con envío a domicilio, es aconsejable que el titular de la tarjeta esté presente en el momento de la entrega del producto", se destacó, y agregó que para los casos de compradores logueados y autenticados, "habilitar la posibilidad de que un referido reciba la compra pero exponiendo su DNI".



Finalmente se recomienda "bloquear -o al menos pedir revisión- de compras simultáneas o que se realizan con poco tiempo sobre productos que no admiten repetición (por ejemplo, celulares), revisar si un carrito/link tuvo varios intentos rechazados antes de lograr la aprobación, ya que eso es un indicador casi seguro de fraude y controlar la repetición de compras en la web en el mismo día.