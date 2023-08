La presidenta del Conicet, Ana Franchi, aseguró hoy miércoles que "la ciencia y tecnología son soberanía", y que "no hay país desarrollado que no invierta" en ese sector, al salir al cruce de la propuesta del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de privatizar el organismo.



"En la pandemia, el Conicet desarrolló en un mes y medio kits de diagnóstico en la Argentina y creó el kits de barbijos que se exportó, y gracias a eso entraron divisas; generó insumos de todo tipo que sirvieron acá y en el mundo. La ciencia y la tecnología son soberanía, no me imagino un país desarrollado que no invierta en ciencia y tecnología", indicó la científica en declaraciones a Radio 10.



En este sentido, amplió que el desarrollo científico inicial "está en el Estado" y explicó que el trabajo de los científicos del Conicet "impacta en nuestras vidas todos los días".



Anoche, en una entrevista televisiva con el canal LN+ Milei anticipó que en caso de ganar las elecciones eliminaría el Ministerio de Ciencia y Tecnología y privatizaría el Conicet, al señalar que la investigación del sector debería "quedar en manos del sector privado".



Asimismo, el candidato presidencial agregó que los científicos del Conicet deberán "ganarse el pan con el sudor de su frente" y afirmó que sólo serán exitosos "sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad".



"¿Qué productividad tienen? ¿Qué han generado?", preguntó el libertario.



En respuesta, Franchi replicó hoy que los desarrollos tecnológicos "tienen éxito porque no buscan productividad sino mejorar la calidad de vida de la gente" y que lo han hecho en sectores como "salud, energía, construcción y medicina".



"Nuestros investigadores trabajan con grupos de riesgo, mejorando la calidad de vida. En un futuro incierto tras el desarrollo de la inteligencia artificial vamos a necesitar gente capacitada", amplió.



Además, Frenchi explicó que esta gente capacitada proviene de "las universidades públicas de todo el país" y se preguntó: "¿Vamos a darles un pasaje a Ezeiza a los científicos para que se vayan?".



"Tenemos gente formada en el Conicet que trabaja en muchos lugares, como Vaca Muerta y sectores del agro, son empresas que aportan al Estado y al desarrollo del país", concluyó.