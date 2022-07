El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, se refirió este sábado a la depreciación del peso frente al dólar que se registró en las últimas semanas, luego de la salida del exministro de Economía Martín Guzmán y de la llegada de su reemplazo, Silvina Batakis. En ese contexto, el funcionario culpó a la “especulación” y dijo que “espera” que la divisa paralela, que superó los 290 pesos, baje. Además, ponderó a la nueva titular del Palacio de Hacienda y evaluó que el trabajo conjunto es “mejor” que con su predecesor.

“Estamos trabajando de una manera mejor -a cuando estaba Guzmán-. Batakis no solo tiene un fuerte background académico, sino también experiencia en gestión, mi mismo caso. Yo he sido secretario de Hacienda de la Ciudad, vice del Central. Entonces, cuando uno trabaja con gente que tiene la misma experiencia que uno, se hace mas fácil el diálogo y la capacidad de llegar a entendimiento”, sostuvo Pesce en diálogo con Radio 10.

Sin embargo, aclaró que dicha apreciación no representa un cuestionamiento hacia la figura del exministro. “Esto no es una crítica a Guzmán. Yo no digo que no haya habido coordinación y entendimiento con él. Pero me preguntaron si era mejor -la relación con Batakis- y les digo si, la relación es mejor con Batakis”, señaló.

Al mismo tiempo destacó como uno de los primeros logros de la gestión de Batakis el hecho de que esta semana el Gobierno “logró colocar una suma importante de deuda y rollear otra parte importante”. “Eso muestra confianza en los primeros pasos de la nueva Ministra”, aseveró para luego referirse a la suba de los dólares paralelos y cargar contra los especuladores.

“Al dólar oficial no le meten ruido, le meten ruido a las expectativas porque pequeños comerciantes miran la referencia de los dólares financieros y del dólar ilegal. Esto mete ruido, pero de ninguna manera afecta a la estrategia que tenemos sobre el dólar oficial”, aseguró y comparó: “Tiene cierta sintonía el dólar blue y los financieros, aunque no se mueven del mismo modo. El mercado oficial de cambio mueve mil millones de dólares diarios, el blue tres, con suerte, y el CCl 60. Entonces, tiene mayor relevancia aquel que se mueve en el mercado de títulos”.

El funcionario señaló además a los chacareros por demorar la liquidación de los granos y remarcó que, el Gobierno les dio “una oportunidad de inversión con el plazo fijo que vende el Banco Nación”. “Con esto buscamos la vinculación de vendo o no vendo según lo que pasa en el mercado del contado con liquidación”, afirmó.

Pesce cuestionó principalmente “la demora en la liquidación de la soja” y mencionó que la solución al problema “depende de las expectativas y las necesidades de peso que tengan los chacareros”.

A continuación, el funcionario observó que si bien ambas divisas divisas “se mueven con poco dinero para arriba y para abajo”, es “más fácil que haya alteraciones en el blue”, pero afirmó: “Después de las maniobras especulativas, tiene que bajar”.

Fuente: La Nación / TN