Una de las infectólogas que integran el equipo de asesores del presidente Alberto Fernández advirtió que el uso del barbijo se extenderá durante todo el 2021.

Ángela Gentile brindó una entrevista en el programa de A24 “Vivo el domingo” y allí brindo detalles de cómo percibe el futuro de la pandemia de coronavirus.

“Todo el 2021 vamos a tener que usar barbijo“, sostuvo la especialista cuando le consultaron por la situación en el país y el mundo.

Y agregó con respecto a los protocolos vigentes en los diferentes distritos del país: “Todo lo que se realiza con protocolos es seguro, lo que no es seguro es hacer algo clandestino y a puertas cerradas. Eso es lo que promueve y facilita la transmisión”.

Pero se encargó de aclarar para evitar rebrotes: “ante síntomas dudosos es preferible activar los protocolos” y aislarse, ya que “es importante la responsabilidad individual”.

Cuando le consultaron cómo está avanzando el tema de una posible vacuna contra el Covid-19, dijo: “En marzo o abril, no sabemos exactamente cuándo, se va a comenzar la vacunación pero no es mágico, no quiere decir que cuando comencemos a vacunar se terminó todo”.

“Seguramente todo el 2021 van a seguirse los protocolos y vamos a tener que estar con barbijos, pero ya con un horizonte claro”, al tiempo que afirmó que el próximo año se deberá “transitar el año escalonadamente, aumentando las coberturas de vacunación hasta generar la inmunidad de rebaño efectiva”, advirtió Gentile.

Fuente: La 100