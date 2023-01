El defensor de los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, Hugo Tomei, prefirió no adelantar si está prevista la declaración de otro de los rugbiers imputados tras la sorpresiva intervención de Luciano Pertossi en la audiencia del último jueves, y aseguró hoy, al finalizar la última jornada del juicio por el hecho, que "el proceso es dinámico" y "todo puede pasar".



"El proceso es dinámico y todo puede pasar. No hay nada cerrado ni programado. En un debate se dan determinadas situaciones y hay que estar atentos para aclarar cosas", señaló el abogado en diálogo con la señal de noticias C5N, tras dejar los tribunales de la ciudad de Dolores.



Respecto de la segunda semana de testimonios que finalizó cerca de las 11, dijo: "Para dar un resumen tendría que estar pensándolo y no lo estoy haciendo. Hemos terminado una audiencia y las ideas son las que surgen en este momento. Hemos terminado una semana. Nos queda el fin de semana para pensar y veremos".



De cara a las tres últimas audiencias programadas para la próxima semana, Tomei indicó que un grupo de peritos de parte convocados por la defensa "va a dar las explicaciones del caso que ya están incorporadas al debate", respecto de los análisis forenses y de video realizados en el marco de la instrucción del caso.



"Veremos qué dicen. Esperaremos", dijo el abogado, quien a primera hora de este viernes mantuvo una reunión de casi dos horas con todos los imputados en la planta baja de los tribunales de Dolores.