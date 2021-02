Docentes, no docentes, directivos y personal de apoyo de instituciones educativas oficiales de cualquier nivel que deseen ser vacunados contra el coronavirus podrán registrarse desde hoy en una plataforma on line, con el objetivo de actualizar los datos de estos trabajadores para organizar la logística de la vacunación.



El registro contempla a los trabajadores del sector que deseen recibir la vacuna de todo el país, excepto los de las provincias de Buenos Aires, San Luis y Tucumán que deberán consultar los sitios que dispongan esas jurisdicciones.



“Tené en cuenta que no estás sacando un turno ni haciendo una reserva para que te apliquen la vacuna. Cuando las dosis estén disponibles y el cronograma de vacunación confirmado, vas a recibir una notificación de las autoridades de tu jurisdicción”, es lo primero que se lee en la página https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/docentes, donde se abrió la inscripción.



El objetivo de este registro es “actualizar y contar con la información real de la cantidad, localización e inserción laboral (modalidades, niveles, funciones) de personas que trabajan en establecimientos educativos, con voluntad de vacunarse, para que las autoridades sanitarias puedan organizar la distribución de las vacunas en todo el país de acuerdo con la demanda que se exprese en el relevamiento y las prioridades acordadas por el Consejo Federal de Educación”, informó la cartera de Educación a través de un comunicado.



Una vez en la plataforma, quienes deseen inscribirse deben ingresar el distrito en el que cumplen funciones y completar el formulario.



De acuerdo con los registros del último censo de 2014 y datos de 2019, la cantidad de personas que trabajan en establecimientos educativos en todo el país (en funciones con y sin designación docente) asciende a 1.458.084.



Las cifras se desagregarán según jurisdicción con el objetivo de programar la logística federal de distribución de las vacunas contra la Covid-19. A su vez, al interior de las jurisdicciones se estimó la cantidad de personal a vacunar en cada uno de los grupos de prioridad, establecidos por resolución del Consejo Federal de Educación.



En primer lugar, se vacunará a personal de dirección y gestión; de supervisión e inspección; docentes frente a alumnos de Nivel Inicial (incluye ciclo maternal), Nivel Primario, primer ciclo (1°, 2° y 3° grado) y de Educación Especial.



Luego será el turno de personal de apoyo a la enseñanza; personal sin designación docente pero que trabaja en establecimientos educativos de la educación obligatoria en distintas áreas y servicios.



En el tercer grupo de vacunación entran los docentes frente a alumnos del segundo ciclo de nivel primario y luego de Nivel Secundario, de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos en todos sus niveles e instructores de formación profesional.



Por último, serán vacunados docentes y no docentes de institutos de educación superior y universidades.