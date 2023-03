La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, sostuvo que "duele y ocupa" al gobierno nacional el índice de pobreza difundido ayer y aseveró que se van a "redoblar los esfuerzos" para optimizar el nivel adquisitivo del salario, tras conocerse que el 39,2% de las personas en Argentina son pobres.



"El índice de pobreza que dio a conocer el Indec nos duele y nos ocupa. La inflación se está llevando el crecimiento del país hacia unos pocos bolsillos, dejando a gran parte de la población sumida en la incertidumbre y la angustia de poder llevar el pan a casa", escribió la funcionaria desde su cuenta de Twitter.



Ayer, el Indec informó que el índice de pobreza alcanzó al 39,2% de la población económicamente activa al cierre del segundo semestre del pasado año, por encima del 37,3% de igual período del 2021.



En tanto, el índice de indigencia, entendida esta como la porción de pobres cuyos ingresos no alcanzan para comprar la cantidad mínima de alimentos para subsistir, se ubicó en 8,1% entre julio y septiembre del año pasado, frente al 8,8 % de igual período del 2021.



En lo que respecta al primer semestre de 2022, cuando el índice de pobreza fue de 36,5%, el 39,2% del segundo semestre también fue mayor. En tanto, el nivel de indigencia casi no registró variantes ya que en el segundo semestre terminó en 8,1% contra el 8,2% del primer semestre.



En su publicación, Tolosa Paz dijo que "no es un dato más, es el motor de nuestro trabajo diario" y añadió que "es el Estado quien se ocupa de las y los que menos tienen".



"Vinimos a ordenar las políticas públicas para que ese acompañamiento pueda llegar donde se lo necesita, cuidando también el esfuerzo de la sociedad toda", sentenció. Por esto, afirmó: "Acompañamos la vocación de nuestro presidente @alferdez de trabajar para seguir resolviendo los problemas del pueblo argentino" ya que "es a través de la inversión del Estado que logramos más igualdad, generamos trabajo y mejoramos la calidad de vida de todas y todos".



"Seguiremos redoblando el esfuerzo para tener una Patria más justa, libre y soberana", concluyó.

Tolosa Paz analizó también que "así como estos números duelen, también es cierto que el empleo en la Argentina sigue creciendo" pero insistió en la necesidad de "resolver la inflación" para apuntalar los salarios.

Fuente: Télam