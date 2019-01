El caso de la niña de 12 años embarazada producto de una violación, y a la que le hicieron una cesárea el viernes en Jujuy, continuará en el ámbito penal por la denuncia del abuso sexual. Para ello, se tomaron muestras biológicas durante la intervención quirúrgica, informaron fuentes judiciales.

“En el momento de la cirugía el médico forense del Ministerio Público de la Acusación estaba presente y tomó muestras tanto de la bebé recién nacida como de la niña”, dijo a Télam José Blanco, fiscal que había solicitado dicho procedimiento para avanzar con las actuaciones correspondientes, tras la denuncia que realizara el viernes 11 de enero la madre de la nena violada.

El denunciado, un hombre de 58 años y vecino de San Pedro, está detenido desde el viernes e imputado de abuso sexual con acceso carnal, y también se le tomarán muestras para remitir al laboratorio regional de Genética Forense del NOA.

En ese sentido, Blanco sostuvo que hasta que no se tengan dichos resultados y la menor no preste declaración con asistencia psicológica, el hombre, del que aún no se dio a conocer la identidad, continuará detenido. En torno a la declaración de la menor en cámara Gesell, explicó que se concretará luego de obtenerse los informes psicológicos solicitados, que se realizarían recién en el plazo de una semana.

Otra diligencia resuelta en el marco de la investigación, la cual en los últimos días quedó en manos del fiscal habilitado en feria judicial Ernesto Resúa, fue la inspección ocular del lugar donde habría ocurrido la violación, que es un taller del vecino imputado, operativo que se realizó durante la mañana del sábado 12 de enero.

De acuerdo con la denuncia y lo relatado por la menor a la madre, el supuesto abusador, quién tenía trato habitual con la familia, le pidió a la menor que lo ayudara a mover unos muebles en el taller que posee al costado de su casa, y fue allí donde se produjo la violación.