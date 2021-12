El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe en tono autocrítico sobre el fuerte crédito que le otorgó al gobierno de Mauricio Macri, en el que cuestionó la falta de control de capitales y de una reestructuración de la deuda con los bonistas en 2018.

Se trata del informe que fue debatido ayer por el directorio del organismo multilateral y que, como lo admitieron fuentes del Gobierno, no tiene vinculación con la negociación actual para renegociar aquella deuda de U$S 45.000 millones con un nuevo programa.

Allí, en su comienzo, resume las claves del plan fallido, "frágil desde el comienzo", y acepta que debe revisar en adelante las excepcionalidades a las que accedió para otorgar un volumen de crédito como el que le dio al país y asegurarse de que la población de país entienda el programa, entre otras cosas. Reconocen también que los intentos del programa de proteger a los más vulnerables "resultaron insuficientes". Agregaron que el programa tuvo "riesgos sustanciales para el FMI".

VENCIMIENTO

Baja de reservas por un pago al FMI

Las reservas del Banco Central (BCRA) cayeron al cerrar en U$S 39.153 millones luego de que el Gobierno girara ayer casi U$S 1.900 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto del segundo vencimiento de capital del crédito por más de U$S 44.000 que firmó el gobierno de Mauricio Macri.