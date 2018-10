Apoyo al deporte. Un par de horas después de anunciar las medidas, Mauricio Macri visitó, junto a su hija Antonia, la Villa Olímpica. Allí compartió el almuerzo con atletas destacados de Argentina. Comío sano: pollo con verduras.





En un contexto de recesión por la corrida del dólar, el presidente Mauricio Macri, anunció ayer un paquete de medidas destinados a impulsar el acceso a la vivienda de la clase media o eventualmente el alquiler.



El Gobierno le pondrá un tope a la cuota de los créditos hipotecarios UVA, a los que accedieron 100 mil familias, se impulsará una nueva ley de alquileres y además se anticipó varias medidas orientadas a mejorar el sistema de acceso a la vivienda.



En un acto en la residencia de Olivos, Macri señaló que con el tope a los créditos UVA se dará "previsibilidad" y aseguró que "la cuota no se va a disparar". En tal sentido, el gobierno dispuso que las cuotas no van a superar en más de diez puntos la diferencia entre la inflación y el índice de salarios -ver UVA con...-.



Macri también se ocupó de la problemática de los aumentos de los contratos de alquiler de viviendas, al afirmar que la iniciativa busca "cuidar a todos aquellos que alquilan, y sienten que también les falta previsibilidad".



"Espero que este tema avance pronto en el Congreso", acotó.



Por ello, el Ejecutivo impulsará el proyecto de Ley de Alquileres que tiene sanción en el Senado; prevé que se puedan utilizar garantías bancarias. Además, establece que se podrá actualizar cada seis meses el valor del alquiler en base al coeficiente de variación salarial. Además prevé que la comisión de la inmobiliaria la pague solo el propietario y aumenta el plazo a tres años en los contratos de alquiler.



"Con esta suma de cosas se construye el futuro, con familias que acceden a nuevas oportunidades y lo estamos haciendo juntos", subrayó Macri.



El Presidente también remarcó que el Estado "estaba construyendo poco y muchas veces mal" y mencionó en este tramo de su discurso los créditos Fonavi, "que eran poco transparentes" y puntualizó que había "corrupción y clientelismo" en ese sector. Por eso, destacó "el rol del Estado y que haya constructoras responsables con ganas de salir a la cancha, dando lo mejor de sí, para cumplir el sueño de la casa propia y todo lo que estamos haciendo".



Señaló que eran necesarias más herramientas, como la de "eximir de impuestos a quien construye viviendas donde más se necesita" y remarcó que con esas medidas "impulsamos al sector de la construcción que da trabajo a un millón y medio de personas", además de ponderar que "miles de pymes funcionan alrededor de la construcción".



En tal sentido, el gobierno impulsará a los desarrolladores vía exenciones en IVA, impuesto a los débitos y créditos, ganancias e ingresos brutos (sujeto a adhesión de las provincias). También la exención de IVA (vía devolución de crédito fiscal) para proyectos de viviendas de hasta 140.000 UVAs. Busca promover la construcción de 60.000 viviendas con estos beneficios en 4 años. Asimismo, habrá un crédito intermedio a desarrolladores contra boleto de compraventa, seguros de caución para que puedan acceder al financiamiento intermedio y licitación de tierra pública (AABE) para la construcción y uso de recursos del Fonavi como fondo de garantía para otorgar crédito a las pymes constructoras provinciales. Además se habilitará al Fonavi a invertir en el fideicomiso de vivienda social.



El presidente anunció también que la Anses ofrecerá más beneficios y descuentos y que el plan Procrear será "más justo", con un nuevo llamado del Plan ProCreAr Casa Propia y Construcción y se destinarán 10 mil millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses. "Sabemos que falta, pero estas medidas van a ser un alivio para las familias, de eso se trata de gobernar", sostuvo el jefe del Estado, al resaltar que "dan soluciones, alivio y tranquilidad a muchas familias argentinas".



Macri destacó también que durante este año se están construyendo "unas 60.000 viviendas, algo que no ocurría desde hace largo tiempo".



El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, afirmó que este conjunto de medidas "están básicamente dirigidas a las familias" y a "mejorar la oferta de viviendas, sobre todo viviendas sociales".

>Qué destacó Macri

Al explicar el anuncio para los créditos UVA, Macri afirmó: "Muchos empezaron a temer que se disparen las cuotas y el crédito se torne impagable, por eso hemos puesto un tope a los aumentos para darle previsibilidad".



Sobre el resto subrayó. "Con esta suma de cosas se construye el futuro, con familias que acceden a nuevas oportunidades y lo estamos haciendo juntos".

>UVA con un límite sobre los salarios

Sobre los créditos UVA, el Presidente confirmó que habrá un tope en los aumentos de las cuotas para atenuar el impacto de la inflación. Según el anuncio, no podrá subir más de 10 puntos por encima del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), que mide la evolución de los salarios.



El nuevo techo estará vigente tanto para los créditos que ya fueron otorgados como los nuevos. De esta forma, por ejemplo, si por inflación correspondiera un ajuste de la cuota del 15%, la suba máxima será del 10% y el 5% restante pasará a formar parte del saldo deudor. Actualmente, según las normas del Banco Central, el cliente tiene la opción de evitar que la cuota crezca por encima de ese porcentaje sólo ampliando el plazo del préstamo en hasta un 25%.