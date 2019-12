Unos doscientos productores rurales del sur santafesino marcharon ayer con camionetas y tractores desde el cruce de las rutas nacionales 34 y AO12 hasta el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, donde se manifestaron en contra de las retenciones y los impuestos provinciales que "hacen inviable continuar produciendo".

Esta fue la postal más impactante de un día de rebelión de productores agropecuarios autoconvocados que también marcharon en distintos puntos de la provincia de Córdoba.

Fue una protesta que ocupó varios kilómetros de rutas donde no faltaron los carteles en contra de la ley de emergencia y las clásicas banderas argentinas.

La protesta también apuntó contra el plan de ajuste fiscal de las provincias productoras que incluyen un fuerte aumento en los impuestos rurales.

"Estamos reunidos en contra del aumento de la alícuota de retenciones, esto nos imposibilita a producir y la actividad se torna inviable", sostuvo frente a los autoconvocados el productor agropecuario Diego Pascuale.

"Nos quieren hacer ver como un sector que no es solidario, pero vaya si seremos solidarios que hace más de treinta años que colaboramos con retenciones y pagamos más de 163 impuestos", enfatizó. Asimismo, indicó: "Si no saben administrar los recursos no nos echen la culpa a nosotros que estamos para seguir siendo solidarios con los jubilados, los monotributistas y todos los argentinos". "Nos aumentan las retenciones y los impuestos provinciales, también suben los costos de las distancias a puerto, por eso llamemos a cada legislador que haya votado en contra de los intereses de las provincias y pidámosles a ellos también que sean solidarios", agregó.

Los productores llegaron al mediodía y coparon el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario desde las localidades de San Lorenzo, Ricardone, Roldán, Lucio López, Funes, Ibarlucea, Luis Palacios, Carcarañá, San Jerónimo, Armstrong, Zavalla y Pujato.

Ante la convocatoria, uno de ellos dijo: "Queremos que el Estado tome conciencia, convocamos a que los diputados y senadores se acerquen a los productores y vean los números y entiendan la realidad que estamos viviendo". "La opinión pública cree que nosotros nadamos en dinero, que somos opulentos pero esto no es así, hay mucha gente en situaciones muy difíciles, muy endeudada que empeorará con la situación tributaria provincial", aseguró.

El vicepresidente de la Sociedad Rural de Rosario, Tomas Layus, dijo a los productores: "Ayer nos reunimos con el ministro de Economía de Santa Fe (Walter Agosto) quien nos dijo que por lo menos el aumento para el inmobiliario Rural va a ser del 40%, pero va a llegar al 89%".

En Córdoba marcharon en las localidades de San Francisco, Bell Bil, Río Tercero, entre otras.