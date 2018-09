El próximo 10 de octubre a las 14:30 horas se conocerá si el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido es condenado o absuelto en el juicio oral por la tragedia ferroviaria de Once.

Fuentes judiciales informaron que el Tribunal Oral Federal 4 fijó hoy la fecha. Ese día la audiencia comenzará a las 9:30 horas cuando De Vido y el segundo acusado, Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), tendrán la posibilidad de decir sus últimas palabras antes del veredicto.

Tanto las querellas como la Fiscalía pidieron que De Vido sea condenado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo seguido de muerte.

El fiscal Juan García Elorrio pidió que De Vido sea condenado a nueve años de prisión y Simeonoff a cuatro; la Oficina Anticorrupción (OA) planteó 10 años para De Vido y tres años y tres meses para Simeonoff; y las querellas que representan a los familiares de las víctimas tuvieron posturas diferentes. Una pidió 10 años de prisión para De Vido y cuatro años para Simeonoff, mientras que la segunda requirió cuatro años y medio de prisión para De Vido y tres años para Simeonoff por administración fraudulenta y no acusó por el delito de estrago.

Este el primer juicio oral que enfrenta De Vido. El proceso comenzó en septiembre del año pasado y ayer fue la última audiencia antes del veredicto. Los jueces Pablo Bertuzzi, Guillermo Costabel y Gabriela López Iñiguez informaron hoy a las partes que el 10 de octubre será el veredicto.

Pero no es el único. En febrero del año que viene comienza el juicio oral por las presuntas irregularidades en la obra pública que recibió el empresario detenido Lázaro Báez. Allí De Vido será juzgado junto a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros acusados.

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento chocó contra uno de los andenes de la estación y provocó la muerte de 52 personas y dejó a otras 789 heridas.

Ya hubo un primer juicio en el que fueron juzgadas 28 personas, entre ellas los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ex directivos de TBA y el maquinista Marcos Antonio Córdoba. Veintiuno fueron condenados por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo agravado. Las condenas fueron ratificadas por la Cámara Federal de Casación Penal que ahora tiene que decidir si los condenados van a prisión.