Las dimensiones. El buque pesquero Rigel pertenece a la empresa Pesca Nueva SA, botado en el astillero Vanoli en 1968, y tiene 27 metros de eslora y 6 de manga (ancho).

Un buque pesquero con nueve tripulantes desaparecido en el sur era buscado intensamente, mientras la Prefectura Naval Argentina (PNA) confirmaba que se encontró un cuerpo sin salvavidas en la zona de búsqueda de la embarcación.



La PNA informó ayer que busca intensamente por aire y mar a la altura de Rawson (Chubut), al buque pesquero Rigel, que zarpó el último martes desde Mar del Plata para la pesca de langostinos en el sur argentino.



En un comunicado, la PNA confirmó que se encontró un cuerpo sin salvavidas en la zona de búsqueda del pesquero. De acuerdo al comunicado, el cuerpo fue hallado por el pesquero "José Américo". La fuerza informó también que "se encontraron salvavidas con la inscripción del barco" y manchas oleosas en la zona donde se "había recibido (un) alerta del sistema de emergencia de posicionamiento global y hallado la radiobaliza" del Rigel.



La Armada afirmó que el último hallazgo que se tiene hasta el momento es una lona color naranja. La lona fue detectada por un avión de la fuerza que encontró también "elementos dispersos". A su vez, se encontraron cajones de pescado, según la agencia de noticias Télam.



Propiedad de la empresa Pesca Nueva SA, el Rigel es una embarcación de más de 50 años. La embarcación está siendo buscada por un avión, dos helicópteros, los guardacostas "Prefecto Fique" y "Prefecto Derbes" que pertenecen a la Prefectura y diez barcos pesqueros.



"Antes habría alcanzado a emitir una señal de emergencia", indicó una fuente consultada por el sitio Pescare.com.ar. A partir de esta situación, desde las 23 del pasado viernes se activó un operativo de búsqueda por mar y aire, agregaron las fuentes de PNA, que confirmaron que la última ubicación fue a 111 millas náuticas de Rawson, que equivalen a unos 200 kilómetros.



El jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de Prefectura Naval, Carlos Villarreal, explicó que ayer en la "madrugada, cerca de las 2, se recibió una señal de socorro que los buques pesqueros deben llevar, es un reporte satelital. Este sistema emite en tiempo real la posición y eso dejó de funcionar. La radio baliza se puede activar manualmente o en forma automática", detalló.



PNA detalló que en el momento de la última comunicación habían "olas de cinco metros de altura y los vientos de 30 a 40 kilómetros por hora".



El buque desaparecido mide 27 metros de largo. Los buques que están trabajando en la búsqueda encontraron la radiobaliza, informó ayer la Armada Argentina. La radiobaliza es un equipo de emisión de socorro con antena de unos 50 centímetros que tiene la posibilidad de flotar en forma independiente. Transmite un mensaje codificado para que el receptor sepa quien está transmitiendo, y también da información de la posición del barco si es que tiene GPS.



"No me voy a mover hasta que no me digan dónde está mi marido", dijo desde Mar del Plata Julieta Fernández, pareja del marinero Daniel Rodríguez, quien relató que en varias oportunidades su marido le había dicho que los barcos en los que navegaba estaban "en muy malas condiciones".