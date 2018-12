"Atención". Macri destacó la "atención" mundial por Argentina.

El presidente Mauricio Macri dijo ayer que por la reciente Cumbre del G-20, "nunca antes hubo este nivel de atención sobre Argentina". Además, agregó que ahora queda "esperar meses de trabajo y ese trabajo nos va llevar a bajar la inflación y a que lentamente nuestra economía vuelva a arrancar, sin hacer pronósticos".



Durante una rueda de prensa en Casa de Gobierno, el mandatario destacó la "inteligencia" de "tener buenas relaciones con todos los países del mundo" en vez de "hacer prioridades ideológicas o juzgar comportamientos" de otras naciones, porque, al fin y al cabo, su responsabilidad ante la sociedad argentina es "generar oportunidades de desarrollo" para nuestro país.



"Nunca antes hubo un nivel de atención hacia la Argentina como lo tiene ahora" por parte del resto de los países del mundo, evaluó Macri durante el encuentro, en el que realizó un amplio balance de la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 países más industrializados, que se realizó este viernes y sábado en Buenos Aires.



"Venimos de muchos años de aislamiento, de no tratar con el mundo; los argentinos no somos los mismos que éramos un año atrás y eso no significa que los problemas hayan desaparecido, porque acumulamos problemas de 70 años profundizados en los últimos 15 o 20, pero lo importante es que nos sirvió para entender más cómo insertarnos en el mundo", dijo.



En ese plano, el jefe de Estado analizó: "Nunca antes hubo este nivel de atención sobre Argentina" y agregó que ahora queda "esperar meses de trabajo y ese trabajo nos va llevar a bajar la inflación y a que lentamente nuestra economía vuelva a arrancar, sin hacer pronósticos". "El mundo está comprometido con lo que nos pasa, con ayudarnos y acompañarnos", dijo en otros tramo de su diálogo con la prensa.



Respecto del acuerdo Mercosur-Unión Europea, del cual fue un firme impulsor, dijo que el próximo 10 de diciembre habrá una "nueva reunión técnica y esperamos avanzar". Respecto del presidente electo del Brasil, Jair Bolsonaro -quien asume el primero de enero próximo-, Macri contó que habló con él de ese tema y le ratificó que "quiere avanzar, pero necesita ver dónde está" y agregó que se verán "lo antes posible durante el verano". Consultado sobre un posible aumento a los jubilados o un bono, aclaró que "hay limitaciones presupuestarias" y acerca del tratamiento de la ley de alquileres en el Congreso, recordó que "hay que acordar (en las cámaras) sin mayoría propia y por eso no todos los temas se pueden resolver".



El jefe de Estado fue consultado también acerca de una posible postulación a la reelección en los comicios presidenciales del año próximo: "Meses son una eternidad con la agenda que tenemos para salir adelante", respondió.



Fuente: Télam