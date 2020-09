Una suba inédita se anotó ayer el dólar blue en la plaza financiera local en respuesta a las medidas del Banco Central que ajustó el cepo para la compra del dólar ahorro. La Bolsa de Comercio porteña también acusó el impacto con una caída del 5,51% del índice Merval,

que se replicó en las acciones de empresas argentinas en Wall Street. En tanto, los títulos públicos argentinos cayeron un 3 en dólares, mientras que el índice de riesgo país de Argentina subió 66 puntos básicos, a 1.185 unidades.

La divisa estadounidense en el mercado informal avanzó 10,7%, es decir, 14 pesos más por unidad respecto a precio del martes, con lo que la cotización alcanzó el mayor precio histórico: $145.

En tanto, el valor del dólar de los mecanismos para inversores más sofisticados también reaccionó al alza. El denominado dólar "contado con liquidación" -CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street- avanzó 2,8 %, a 131,90 pesos por unidad.

Mientras, el "dólar bolsa" o "dólar MEP" -que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlo y se venden en dólares- aumentó el 3,5% lo que elevó su cotización a $126,35 por unidad.

La cotización del dólar oficial para la venta al público cerró ayer en $79,55 en promedio, con una suba de 20 centavos con respecto de la víspera. Así, el dólar "solidario" con el recargo de 30% -contemplado en el Impuesto PAIS- marcó un promedio de $103,41 por unidad.

No obstante, durante la primera jornada con el nuevo cepo no se registraron operaciones por homebanking debido a que las entidades financieras no tenían aún adaptados sus sistemas a la nueva normativa.

Para economistas y operadores del mercado, las medidas anunciadas para frenar la compra de divisas que comprometen las reservas del Banco Central "son una "devaluación encubierta" que podría ponerle presión a los precios.

En ese sentido, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró ayer que el Gobierno "no observa al dólar blue como un tipo de cambio de referencia para los precios". De igual modo, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, afirmó ayer que el del dólar blue "es un mercado delictivo", y señaló que quien opera en él "puede estar comprando o vendiendo dólares a alguien que cometió un delito".

Consultado sobre la cotización que podría alcanzar el dólar blue a partir del nuevo cepo, Pesce afirmó que "el blue es un mercado delictivo" y lo asemejó con la venta de autos en un desarmadero.

En ese sentido indicó que el que opera en el mercado blue "le puede estar comprando o vendiendo dólares a alguien que cometió un delito".

Sobre las medidas recientes, Pesce afirmó que "van en el sentido de transparentar los mercados".

En tanto, el vicepresidente del Central, Jorge Carrera confió en que las medidas, "al reducir la brecha entre el tipo de cambio oficial y otros como el MEP o el CCL, calmen un poco las expectativas y nos dejen seguir trabajando"

El martes el Banco Central anunció que la AFIP impondrá un anticipo del 35% de impuesto a la Ganancias o a Bienes Personales para la compra del dólar ahorro y que los gastos con tarjeta en moneda extranjera se harán a cuenta del cupo de hasta U$S200 mensuales.

Los cambios incluyen, también, límites en la compra de dólares por parte de las empresas para cancelar deudas, mayores exigencias para la apertura de cajas de ahorro en moneda extranjera y facilidades para vender dólares por pesos a través de operaciones en el mercado de bonos y acciones.

> Rige Ganancias

La AFIP oficializó ayer la aplicación de un anticipo del 35% de impuesto a la Ganancias o a Bienes Personales, para la compra del dólar ahorro. La devolución para quienes no pagan ganancias se hará a partir de enero próximo.

> Desafío para pymes

La Confederación General Empresaria de la Argentina (Cgera) aseguró que las medidas del Banco Central en relación a la adquisición de divisas “no perjudican a las pymes” sino que las pone frente al desafío de industrializarse ‘para reavivar la economía‘.



Cepo para quien tomó el crédito de un banco

Las restricciones dispuestas por el Banco Central para desalentar la compra de dólar "solidario" alcanzarán también a quienes recibieron diversos beneficios en el marco de las medidas sancionadas durante la pandemia. En concreto, aquellos que tienen un crédito hipotecario, prendario o personal, incluyendo los préstamos UVA, y recibieron la ventaja de dejar de pagar sus cuotas desde marzo, quedarán excluidos para comprar los U$S 200 por mes. En igual situación estarán quienes refinanciaron en 9 cuotas la deuda de su tarjeta de crédito.

En la oleada de restricciones se estableció que aquellas personas que recibieron ese beneficio de la postergación de las cuotas o bien aquellos que tienen su cuota congelada, como los hipotecarios UVA, no podrán comprar dólar "solidario" hasta que ese beneficio haya terminado o hasta que el total del préstamo haya sido cancelado.

El BCRA había dispuesto el 1 de abril que a quienes tuvieran "saldos impagos correspondientes a vencimientos de asistencias crediticias otorgadas por entidades financieras", los bancos no podrían cobrarles intereses punitorios hasta el 30 de junio.

En paralelo, el Gobierno dispuso en marzo por decreto un congelamiento de las cuotas para aquellos que tomaron préstamos en UVA, tanto hipotecarios como prendarios, hasta el 30 de septiembre. También suspendió las ejecuciones hipotecarias o prendarias hasta esa fecha. Aún no se expidió acerca de si ese congelamiento se extenderá o no.

Todos aquellos que recibieron estos beneficios, tanto el diferimiento de las cuotas como su congelamiento, no podrán comprar dólares para atesorar.

Asimismo, tampoco podrán comprar dólar "solidario" quienes hayan recibido la refinanciación para sus deudas con tarjeta de crédito.

>> El límite de compra toca a 10 empresas

Los límites a la compra de dólares en el mercado mayorista para cancelar deudas financieras afectarán solo a 10 empresas, cuyos vencimientos de aquí a diciembre superan el límite de U$S 1 millón mensuales fijado por la autoridad monetaria, explicó hoy el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce.

A esas empresas se les pidió que presenten hasta fin de mes un plan de reestructuración de los vencimientos del próximo semestre, y se les comunicó que podrán acceder en el mercado oficial hasta al 40% del total adeudado, aunque el resto deberán renegociarlo.

"Estamos hablando de diez empresas con vencimientos de Obligaciones Negociables de aquí a diciembre de más de U$S 1 millón al mes. Aquí no hay ninguna pyme", aseguró el presidente del Banco Central en una entrevista con Radio con Vos, en la que sostuvo que lo que se está pidiendo es que "las empresas colaboren y posterguen pagos hacia el futuro".

Cómo impacta el cepo en Nexflix, Spotify, etc

Los servicios de empresas extranjeras que facturan en pesos en la Argentina no están alcanzados por los impuestos para las compras en dólares en el exterior, según indicaron desde el Banco Central tras la puesta en marcha de las nuevas medidas que impactan con otro 35 por ciento al dólar oficial.

"Si la empresa factura en pesos, si en la tarjeta te llega como consumo en pesos, no paga ni el impuesto, ni la retención y no consume cupo", aseguraron a Télam fuentes del Banco Central.

En cambio, si la empresa "factura en dólares, si en la tarjeta te llega como un consumo en dólares, pagás el impuesto y la retención y consume cupo de los 200 mensuales", agregaron las fuentes.

Los servicios digitales prestados por empresas del exterior incluyen tanto plataformas de contenido como Netflix o de videoconferencia como Zoom, así como otros más habituales aún antes de la pandemia como Google y Facebook.

La percepción dispuesta en la resolución 4815 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) una alícuota del 35% y alcanza a las compras de moneda extranjera para atesoramiento así como a las compras con tarjeta de crédito y débito que sean canceladas en moneda extranjera.

La medida recae sobre todas aquellas operaciones alcanzadas por el Impuesto PAIS.

En el caso de los servicios de streaming como Netflix, Spotify, Amazon Prime y los servicios de almacenamiento de datos, si las operaciones se cancelan en moneda extranjera se verán alcanzadas por la percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales así como por el impuesto PAIS.

Algunas plataformas prevén un mecanismo de pago en pesos; por lo que quienes "paguen a través de esa modalidad no se verán alcanzados por la percepción", indicaron las fuentes oficiales.