Martín Insaurralde renunció a su candidatura en Lomas de Zamora luego del escándalo del fin de semana, que también lo obligó a dejar la jefatura de Gabinete en la provincia de Buenos Aires. El dato fue confirmado por el entorno del dirigente político.

El sábado, la modelo Sofía Clérici difundió imágenes junto a Insaurralde en un yate de lujo, en Marbella, en un viaje que se habría realizado a mediados de septiembre.

Sergio Massa, candidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía, le había pedido anoche públicamente a Insaurralde que bajara su postulación como primer candidato a concejal en Lomas, el distrito que históricamente comando como intendente.

Las imágenes tuvieron un fuerte impacto en el tramo final de la campaña. Un barco, copas de champagne, bolsos y un reloj de marca y el mar en el horizonte de Marbella son algunas de las fotografías que la influencer subió a su cuenta de Instagram para mostrar el viaje que realizó semanas atrás con el dirigente político. También sumó un video en el que ambos se muestran enamorados y se besan.

El video generó la reacción de la oposición, que cuestionó la ostentación realizada por el funcionario en un momento sensible, en medio de la campaña, con la inflación descontrolada y la pobreza en aumento. El tema se “coló” además en el debate de anoche, con menciones explícitas de Myriam Bregman y Patricia Bullrich.

El ahora ex funcionario bonaerense se separó hace dos meses de la modelo y presentadora de televisión Jésica Cirio, que fue su pareja durante diez años y con quien tiene una hija. Su ex esposa no habló del tema en público hasta el momento.