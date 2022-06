Luego de que el Presidente, Alberto Fernández, le pidiera la renuncia al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la esposa del ahora exfuncionario publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales.

"Orgullosa de compartir mi vida con vos. Tu trabajo, entrega y resultados son lo único que al final de cuentas es irrefutable. Lo otro son egos ajenos", disparó Yamina del Real en su cuenta de Twitter.

"Que sea el tiempo y la vida la que pongan las cosas en su lugar. Paciencia, amor y trabajo. ¡Viva Perón!", insistió la mujer.

Del Real se define en su su perfil de Twitter como artista visual e investigadora sobre sexología, arte y sociedad. "No soy buena, no soy pura, no soy santa. Lucho contra el machismo, el propio y el ajeno", escribió en esa red social.

Los detalles del pedido de renuncia

El sábado por la mañana la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, escribió un contundente mensaje en sus redes sociales, en el que refutaba presunta información de funcionarios oficiales en off. "Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso", escribió Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter.

En su descargo, la ex mandataria citó un tweet de la empresa Energía Argentina que publicó un comunicado para desarticular una noticia que circuló en las últimas horas. "A la categoría de 'funcionarios que no funcionan', planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta", expresó el mensaje.

En el texto difundido por la empresa de energía se muestra una captura del mensaje que impulsó la presunta operación. Es una "información en OFF" que, según Energía Argentina, fue emitida "desde el Ministerio de Producción a distintos periodistas".

En la imagen, se ve un mensaje en off dirigido a periodistas del ministerio de Producción que arranca: "La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint".

"Es IEASA, con funcionarios designados por ella, quienes hacen las licitaciones. Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de Ieasa. Ellos armaron un pliego de licitación a medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 milímetros de espesor", continúa el texto se habría enviado desde Desarrollo Productivo a diferentes periodistas.

Al poco tiempo, Alberto Fernández respaldó a Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter y le pidió la renuncia a Matías Kulfas, que será reemplazado por Daniel Scioli.

La última entrevista de Matías Kulfas

Apenas finalizó el acto en Tecnópolis por el centenario de YPF que marcó el reencuentro del presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Kirchner, el entonces ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, brindó una entrevista radial que despertó la polémica.

La nota con la AM750 sucedió en las horas previas a que se difundiera el mensaje "en off" desde la cartera de Desarrollo Productivo sobre el gasoducto Néstor Kirchner que fue la gota que colmó el vaso.

En ese chat se responsabilizaba a "los funcionarios de Cristina" por las condiciones de contratación para las cañerías del gasoducto y se los acusaba de "armar un pliego de licitación a la medida de Techint".

Horas antes de que el presidente Alberto Fernández le pidiera la renuncia, Matías Kulfas brindó una entrevista en la que cargó contra los funcionarios cristinistas.

"Para ser bien claros, es IEASA la empresa que hace la licitación y la que establece las condiciones en que eso ocurre. Hay un objetivo que es que se produzcan mayor cantidad de caños en el país y obtener el máximo provecho y en eso estamos trabajando. Está establecido en la que liquidas dentro de la licitación", aseguró el viernes por la noche el entonces ministro.

Ante la pregunta sobre unas chapas para el Gasoducto que Techint traería de su planta e Brasil, Matías Kulfas se despegó del asunto: "Les vuelvo a decir, la empresa que licita es IEASA, que está conducida por gente que tiene una relación muy cercana con la vicepresidenta. Ahí están establecidas las condiciones".