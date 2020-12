Los 21 gobernadores que compartieron un almuerzo en Olivos con Alberto Fernández tras la firma del pacto fiscal, le plantearon la suspensión de las PASO legislativas del año próximo. El pedido fue compartido incluso por los mandatarios de los partidos provinciales y de Juntos por el Cambio Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), y se hará público esta tarde a través de un documento. Los argumentos son el costo de la realización de las primarias y el COVID-19.

El mandatario mendocino Rodolfo Suárez, quien estuvo en Casa Rosada pero luego se volvió a su provincia sin ir a la Quinta Presidencial, habría compartido el planteo, pero consideró que “no era este el momento” de hacerlo, ya que debían discutirlo internamente primero en Juntos por el Cambio.

Desde el Ejecutivo, señalaron que la suspensión fue “una iniciativa de ellos” y que el Presidente “solo escuchó”. En realidad, según pudo saber Infobae, los gobernadores habían hablado del tema entre ellos y se lo habían planteado a comienzos de la semana al ministro del Interior, Eduardo De Pedro, quien les dijo que “lo hablaran” con el jefe de Estado.

Fernández estaba al tanto del planteo que recibiría de los gobernadores en el almuerzo y, tras escuchar el pedido de boca de los mandatarios, respondió que lo “iba a estudiar”.

En la reunión - en la que además de Fernández estuvo De Pedro y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa - también acordaron que pondrán a dos diputados a trabajar en un proyecto consensuado con el titular de la Cámara baja. Por tratarse de un tema electoral, la suspensión de las PASO debe pasar por el Congreso.

Estuvieron presentes, además de Valdés y Morales, Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Rodolfo Suárez (Mendoza), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Juan Manzur (Tucumán) y Sergio Ziliotto.

Voceros del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien no firmó el pacto fiscal y no estuvo presente, dijeron que el jefe de gobierno porteño “no estaba al tanto que en la reunión del consenso fiscal se iba a hablar sobre las PASO” y que “Juntos por el Cambio no está de acuerdo con suspenderlas”.