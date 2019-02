Tras la polémica que generó el pedido a la DAIA de que desistiera de la querella contra Cristina Kirchner por el Memorandum con Irán, el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina, Agustín Zbar, pidió “licencia por tiempo indefinido”.

Zbar, que se encuentra de viaje por Israel, negó que le hayan pedido el alejamiento, y pidió "disculpas" por lo que consideró "expresiones equívocas" en referencia al pedido respecto a la causa AMIA, según informa el diario Clarín.

“Yo solicité licencia en el ejercicio de la presidencia de AMIA a causa de los hechos y las expresiones equívocas de la última semana. Asimismo, deseo transmitir mis disculpas a la comunidad y a la sociedad en su conjunto", expresó quien fue elegido para estar al frente de la AMIA en 2017 y tiene mandato hasta el año próximo.

"Lo que se leyó no es lo que pienso ni siento. A lo largo de los últimos 20 años he sostenido que los responsables del atentado son la organización terrorista Hezbollah y altos funcionarios del gobierno Iraní. No he variado mi posición. Es lo que sostuve privada y públicamente siempre”, agregó Zbar, quien será reemplazado por el actual vicepresidente, Ariel Eichbaum.

El jueves se conoció una carta que la AMIA le había enviado a la DAIA para que desista de impulsar la causa judicial contra Cristina Kirchner por el memorándum de entendimiento que la ex Presidenta firmó en 2013 con Irán, y por la que se encuentra.

El documento generó una fuerte polémica dentro de la comunidad judía argentina, y desde la DAIA rechazaron el pedido y ratificaron la denuncia contra la ex mandataria, que está acusada de "traición a la Patria".