Alternativas. El ministro Gattoni señaló que los funcionarios nacionales mostraron un abanico de posibilidades para efectuar los recortes.

Los espadas macristas del área económica y que llevan adelante la relación con los gobernadores se reunieron ayer con los titulares de Hacienda de siete provincias y les confirmaron que el ajuste que deberán hacer todas las jurisdicciones es de 100 mil millones de pesos para el año que viene. La movida es para que la Nación pueda cumplir con las pautas de reducción del déficit fiscal que acordó con el FMI, en la que la administración central deberá realizar un recorte de 200 mil millones de pesos. Del encuentro participó el ministro local, Roberto Gattoni, quien aseguró que no está definida la cifra que tocará en San Juan, que empezarán a realizar una "evaluación exhaustiva" sobre el tema y destacó que hay que "ver cómo lo compensamos con una mayor recaudación prevista para el año que viene y qué sacrificio vamos a hacer en nuestro presupuesto".



Lo que la Nación podará son los llamados fondos discrecionales o transferencias no automáticas, que van por fuera de la coparticipación. En ese rubro se encuentran subsidios a actividades, obra pública, programas de asistencia social y de salud, por ejemplo. La idea originaria del macrismo era que el esfuerzo en la reducción del déficit nacional fuera compartido en partes iguales con las provincias, pero ante la resistencia, se definió el esquema que blanquearon ayer. San Juan tiene sus cuentas en orden y Gattoni remarcó que contribuirán para que "Nación tenga un presupuesto de acuerdo a las metas que ha fijado".



El alfil uñaquista calificó el encuentro como "positivo", ya que el ministro de Hacienda nacional, Nicolás Dujovne, y su par del Interior, Rogelio Frigerio, mostraron una serie de posibilidades de recorte en ciertos ítems para que las provincias vayan trabajando y puedan acomodarse dentro de ese marco. "Será un trabajo de cada distrito en particular, en el que se verá de qué manera impacta la quita en cada una de sus cuentas. Y luego será buscar el consenso entre las provincias para el mejor acuerdo". Sobre esa lista de alternativas, el sanjuanino remarcó que no mencionarán ninguna en particular para "no generar falsas expectativas porque no sabemos qué ítems vamos a tocar".



El ministro resaltó que aún no tiene el número del ajuste local, ya que manifestó que "va a depender en qué ítems entendamos que deben pasar los recortes". En medios nacionales circuló que la rebaja en las provincias iba a ser de acuerdo al índice de coparticipación, por lo que a San Juan le tocaría entre 3.000 y 3.500 millones de pesos. Sin embargo, Gattoni señaló que "no se habló de eso" en la reunión.