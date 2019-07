Como en casa. Alberto Fernández en campaña en la Universidad Nacional de La Matanza, un bastión donde el kirchnerismo se hace fuerte.

El supuesto plan del kirchnerismo para salir a romper a la economía y frenar así la recuperación en las encuestas de Mauricio Macri, volvió a poner al desnudo los errores de campaña de Alberto Fernández ya que no solo generan polémica si no que tiene que volver sobre sus pasos para aclarar sus "verdaderas" intenciones.



Ayer, de campaña por La Matanaza, el distrito clave para las aspiraciones de cualquier candidato ya sea en la provincia de Buenos Aires como en la Nación, aclaró que "no va a defaultear las Leliq" (Letras de Liquidez) para financiar un eventual aumento de salarios y jubilaciones.



"Nunca hablé de defaultear las Leliq. Sí hablé de bajar los intereses porque la Argentina no puede funcionar con estos intereses, seriamente no puede", sostuvo Fernández en referencia a su propuesta de la noche del domingo de incrementar jubilaciones y salarios en torno a un 20 %.



En una entrevista con el canal La Nación +, el postulante kirchnerista señaló que su planteo será desde el "primer día, en un marco de acuerdo, recomponer el salario y el ingreso de los jubilados. El 15 y 20 por ciento que perdieron quiero recomponerlo en cuanto llegue, y que el consumo vuelva a expandirse", reiteró.



Al respecto, Fernández insistió en que "vivimos en una economía absolutamente especulativa, en la que están ganando los especuladores", tras lo cual graficó: "El que apuesta a Leliq gana mucha plata, y el que tiene que invertir no tiene crédito".



"Lo de los jubilados debe recomponerse porque estamos gastando la plata de la Argentina en intereses de Leliq, que además el Gobierno sigue pagando intereses cuantiosos para mantener el dólar planchado a un precio que ya no soporta", evaluó.



En campaña junto al precandidato a gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, Albero renovó sus críticas a la política económica y social del gobierno de Mauricio Macri y reclamó al oficialismo que "deje de tirar bombas de humo". Fernández sostuvo, entre otros cuestionamientos, que es "absolutamente imposible entender que en este país se frene el dólar y se pague tantos intereses a los bancos", reiterando sus apreciaciones sobre la necesidad de una baja de la tasa que paga el Banco Central por las Leliq.