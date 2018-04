El presidente de Chile, Pablo Piñera, dejó en suspenso el nombramiento de su hermano Pablo Piñera como embajador en Argentina luego de los duros cuestionamientos de la oposición.

El mandatario trasandino dijo que si bien confía en que su elegido cuenta con todos los antecedentes y la capacidad que el cargo requiere, esperará la aprobación de la Contraloría General antes de hacer oficial la designación.

"En mi opinión, no existe ningún acto de nepotismo ni mucho menos de descuido del interés público, pues su nombramiento no obedece a su calidad de hermano ni a ningún interés particular, sino solo a un legítimo interés público", señaló el presidente luego de recordar los antecedentes de su hermano tanto en el sector público como en el privado.