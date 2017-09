Por las pymes. El presidente Mauricio Macri (derecha) le pidió al gobernador de Tucumán, el peronista Juan Manzur, para que adhiera su provincia a la Ley Pyme que impulsa el oficialismo.

El presidente Mauricio Macri ratificó ayer su "compromiso" con la provincia de Tucumán, luego de las diferencias observadas entre el mandatario nacional y el gobernador de esa provincia en los días previos a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligaciones (PASO) de agosto pasado.



"Quiero decirle al gobernador que no tiene nada de qué preocuparse, porque mi compromiso con los tucumanos es total", afirmó el Presidente ayer al inaugurar la nueva pista del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, de la capital tucumana.



El 22 de julio y en un acto partidario, el gobernador de tucuman Juan Manzur criticó a Macri, quien pocos días después visitó Tucumán para respaldar la postulación de José Cano, candidato a diputado nacional por Tucumán.



"Macri viene por nosotros y acá la vamos a aguantar como hacemos los peronistas. Una vez más estamos de pie. Nos hicieron de todo y no pudieron. Ahora, nosotros vamos por ellos", dijo en ese momento el gobernador tucumano. Días después de las críticas del mandatario provincial, Macri dijo que "a lo único que se ha dedicado es a agredir y a descalificar todo lo que antes elogiaba".



En el mediodía de ayer, el presidente, en el aeropuerto, le agradeció a Manzur la recepción en la provincia y elogió su discurso, previo al que él pronunció: "Cuando él quiere, dice cosas lindas", señaló el Presidente.

"Decir la verdad" Macri insistió en la necesidad de "respetar la institución judicial y decir la verdad" y criticó que en Argentina mentirle a un juez "no tenga consecuencias". "¿Cómo puede ser que estemos en un país donde mentirle al juez no tiene consecuencias?", se preguntó en el acto inaugural del aeropuerto.



"Es la séptima vez, gobernador, que vengo en 19 meses. Creo que no debe haber venido un presidente tantas veces en la historia en tan poco tiempo", agregó. "Hay algo que está cambiando" en el país, aseguró el jefe del Estado y subrayó su decisión de propiciar "una Argentina federal, donde cada una de las provincias se conecte con el mundo directamente sin pasar por el centralismo porteño".



Como ejemplo del compromiso con la provincia, el mandatario enumeró: "Me he ocupado personalmente de que se le abra el mercado del limón a Tucumán en Estados Unidos. Como me he ocupado, personalmente también, y con la presión de José Cano, de aumentar el corte de etanol en naftas para que todos los productores de caña tengan el equilibrio que necesitaban".



Además, en su discurso, el Presidente le pidió a Manzur que Tucumán adhiera a la Ley Pyme: "Le reitero al gobernador que sería bueno que adhiera a la Ley Pyme para que todos impulsemos la creación de empleo a partir de potenciar las pymes", reclamó Macri.



Manzur, exministro de Salud de Cristina Fernández de Kirchner, también moderó ayer su tono de confrontación con el Ejecutivo cuando agradeció con insistencia la nueva pista para el aeropuerto tucumano y resaltó que la obra, a la que calificó de "fantástica y faraónica", permitirá "dar un paso adelante en actividades como el turismo, la producción y la inversión, pero también servirá para generar trabajo".



Por otro lado, el presidente Mauricio Macri destacó ayer mejoras de indicadores económicos, aunque aseveró que "lo importante no son los numeritos" sino "las personas" que hay detrás de ellos, al hablar en la reinauguración del aeropuerto, en donde afirmó que "ya vivimos muchos años en el engaño y en la mentira".



"Lo importante no son los numeritos, sino que atrás de esos números hay personas, hay gente que accede a un buen trabajo, accede a la posibilidad de ser protagonista", planteó el mandatario.



Télam y DyN