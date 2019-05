En carrera. Lavagna (izquierda) y Pichetto (derecha) se reunieron ayer mientras crecen las expectativas por el futuro de Alternativa Federal en la carrera presidencial.

El exministro de Economía y precandidato a presidente de Consenso 19, Roberto Lavagna, retomó ayer el diálogo con Alternativa Federal tras un encuentro con el senador nacional Miguel Ángel Pichetto.



Al salir de la reunión que mantuvo con el peronista Pichetto en el Senado, Lavagna corrió el eje de la discusión al asegurar que "siempre fuimos defensores del diálogo y el diálogo seguirá bajo cualquier condición. Las candidaturas no son la prioridad, lo importante son los acuerdos y consensos".



Días atrás, Lavagna había puesto de manifiesto su distanciamiento con Alternativa Federal.



El exministro insinuó que el cordobés Juan Schiaretti, de Alternativa Federal, acordó con el gobierno de Mauricio Macri. Además, Lavagna criticó la convocatoria que Schiaretti hizo el miércoles a figuras como Daniel Scioli.



Fuentes del entorno del exministro de Economía de las gestiones de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner aseguraron que además del encuentro de ayer con Pichetto, dirigentes de la segunda línea del precandidato de Consenso 19 conversaron también con el gobernador de Salta y también precandidato presidencial Juan Manuel Urtubey.



Sin embargo, el diálogo sigue interrumpido por ahora con el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, y el reelecto gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, los otros dos integrantes de Alternativa Federal, informó la agencia oficial de noticias Télam.



Voceros del entorno de Lavagna y de Alternativa aseguraron que por esta semana concluyó el entredicho, que se planteó el martes, después de que el reelecto gobernador de Córdoba se reunió en la Casa Rosada con el presidente Mauricio Macri.



Tras la foto de rigor con el mandatario, Schiaretti se reunió con Lavagna y, según allegados al economista, "la postura de Roberto fue que en este tiempo se fortaleciera Alternativa como tercera vía, incorporando al GEN (de Margarita Stolbizer) y al Socialismo y dejar la definición de candidatos para más adelante".



La respuesta de Schiaretti se hizo pública esa misma noche, cuando se reunieron a cenar los cuatro integrantes de Alternativa Federal -en la casa de Sergio Massa- y "a Roberto no lo invitaron", detallaron integrantes de Consenso 19.



En esa cena del martes entre el gobernador cordobés Schiaretti, Urtubey, Massa y Pichetto se pergeñó el encuentro que realizaron en las oficinas del Frente Renovador a la mañana siguiente. Ahí tampoco fue invitado el economista, aunque sí sus socios Margarita Stolbizer (GEN) y Miguel Lifschitz (Socialismo), quienes fueron al encuentro dejando en claro que estaban "en representación de Lavagna", dijeron fuentes del espacio.



Tras la seguidilla de "desaires" de sus aliados, el economista recibió ayer el llamado de Pichetto y de operadores de Urtubey para "recomponer vínculos". El compromiso asumido por las partes es mantener el canal de diálogo abierto hasta el 21 de junio, un día antes de la presentación de precandidatos ante la Junta Electoral.



Pichetto, jefe de bloque de senadores del Partido Justicialista (PJ), le explicó al economista que todos quieren un candidato de consenso pero hasta en los clubes de barrio van a elecciones cuando no se llega a ese consenso. Lavagna se resiste a ir a internas como exigió el cordobés Juan Schiaretti en una reunión del martes que terminó mal y dejó a todo el espacio al borde de la ruptura.



"Roberto, si vas con los socialistas por tu lado y nosotros vamos por otro, sacamos 8 puntos cada uno", le advirtió Pichetto a Lavagna, según el sitio web La Política Online.



El senador le sugirió que tenía que amigarse con el peronista Schiaretti, el dirigente con mayor poder de todo el espacio de Alternativa Federal. El economista le dio la razón y quedó en llamar al cordobés.



"Hemos ratificado la voluntad de continuar dialogando y de consolidar este espacio de Alternativa Federal y Consenso 19", comentó Pichetto en diálogo con la prensa luego del encuentro que duró apenas 20 minutos.



Urtubey y Macri



El presidente Mauricio Macri recibió ayer en Casa Rosada al gobernador de Salta y precandidato presidencial por Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey, quien pidió avances para la infancia, educación, empleo, reforma tributaria, y en el sistema federal.



¿Tentando a Massa?



El precandidato presidencial Alberto Fernández, que comparte fórmula con Cristina Kirchner, tentó a Sergio Massa para que sea su candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires y en la Rosada están trabajando para que esa sociedad no se concrete, según La Política Online.