El Gobierno ya dio un primer gesto. En el arranque del plenario de comisiones, el oficialismo comunicó la eliminación del polémico artículo que avanzaba con la facultad del Ejecutivo para intervenir en los organismos descentralizados.

Tras la decisión, pergeñada -con aval de la Casa Rosada- entre el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner; y el bloque de Consenso Federal; el oficialismo asegura tener el quórum.

"Mañana va a haber sesión y ley", aseguró Massa. Luego, antes de ingresar a la Cámara baja, el tigrense convocó: "Aspiramos a que aquellos que defienden ideas distintas se sienten en el recinto, debatan democráticamente y aquellos diputados que estén a favor de las medidas las acompañen y aquellos que estén en contra, las rechacen".

Graciela Camaño, referente del bloque de Consenso Federal, que se alineó detrás del ex precandidato presidencial Roberto Lavagna, confirmó a este diario que los diez diputados se van a sentar a discutir la ley: "Nosotros vamos a debatir, vamos a expresar nuestras diferencias y vamos a proponer cambios. Votaremos en contra aquello en lo que no estamos de acuerdo. Pero no vamos a empujar al país al abismo", dijo.

Cerca de Massa se encargaron de despejar rumores y aclararon que en principio se mantiene la idea de no desdoblar las sesiones. "Hay una sesión convocada. Si quieren, que paguen el costo de levantarse", indicaron, en alusión a la postura de no habilitar el quórum, lo que también impediría que juren los nuevos diputados.

Esto incluso fue cuestionado por el propio gobernador de Jujuy, Gerardo Morales: "No estoy de acuerdo con la actitud antidemocrática de no permitir jurar a los legisladores del Frente de Todos que se tienen que integrar a la Cámara de Diputados de la Nación. La rechazo terminantemente", escribió este martes a la noche en su Twitter, en plena polémica. Morales, al igual que sus pares Rodolfo Suárez, de Mendoza; y Gustavo Valdés (Corrientes) levantaron la voz para pedirle al interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados que dé quórum "para la jura" de los legisladores oficialistas, lo que de alguna manera allanaría el camino al Gobierno.

"La conducta de Cambiemos es inadmisible. Cerraron 2 años el congreso, llevaron al país al borde del abismo y lo pusieron en default técnico. Todo hablando de República, democracia y gobernabilidad. A los jubilados le sacaron 100 mil millones con el cambio de fórmula y hoy tensan la cuerda a 10 días de dejar el Gobierno. ¡Es una locura!", planteó Camaño.

El polémico artículo que eliminó el Gobierno del proyecto que envió al Congreso facultada al Presidente "a efectuar el rediseño organizacional de la Administración Pública Nacional descentralizada mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias".

Con la decisión, el Frente de Todos aspira a que Juntos por el Cambio modifique la decisión de no dar quórum el jueves, cuando la iniciativa sea tratada en una sesión especial en la Cámara baja.

El artículo le permitía al Presidente intervenir en 67 organismos, hecho que, según habían advertido desde distintos sectores, violaba la autonomía e independencia económica de esas áreas.

De esta manera, el Gobierno buscará que el megaproyecto, presentado el martes por el ministro de Economía, Martín Guzmán, sea aprobado este jueves en Diputados y el viernes en el Senado, donde el Frente de Todos tiene mayoría propia.