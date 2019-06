A horas de ser ungido como candidato a vicepresidente por Mauricio Macri, el senador Miguel Ángel Pichetto llamó al titular de Producción y Trabajo, Marcelo Orrego, para pedirle que se sume al flamante frente Juntos por el Cambio. Ante semejante invitación, el santaluceño aseguró que el principal partido de la oposición local jugará en dicha coalición. El diálogo lo reveló el propio Pichetto, quien habló anoche en exclusiva con DIARIO DE CUYO. El peronista elogió a Orrego y aunque dijo que no quiere meterse en las definiciones locales, resaltó que le gustaría que fuera candidato a diputado nacional. El jefe comunal confirmó el acompañamiento, que aún no ha evaluado su postulación y que "habrá internas en el espacio".



La del senador fue una movida clave en el tramo final del cierre de presentación de alianzas de cara a las elecciones nacionales, en las que se elegirá al presidente y a tres diputados en el caso de San Juan. La jugada tuvo el peso específico para inclinar la balanza para que Orrego decidiera llevar el partido que lidera a la sociedad que encabeza el macrismo. Es que el santaluceño y su equipo debatían entre alinearse con el ahora ex frente Cambiemos o ir solos, con boleta corta, es decir, sin una candidatura presidencial.



La incorporación de Pichetto representó una señal de apertura del Gobierno a otros espacios, dado que el peronista había lanzado críticas a la gestión, aunque siempre tuvo un perfil institucional y de no obstrucción, al punto de apoyar las leyes que necesitaba el macrismo. "Le pedí a Orrego que se sumara a Juntos por el Cambio y aceptó, es la figura más promisoria de San Juan después del Gobernador", remarcó Pichetto, quien agregó que tal decisión fue "valiente. Ha sido muy generoso, aún reconociendo que tenía algunas diferencias, entiende que hay objetivos mayores, como buscar la unidad de los argentinos y encontrar caminos que nos saquen de esta crisis".



Además, indicó que el intendente de Santa Lucía hizo "una gran elección" provincial al sacar casi 35 puntos, "incluso con pocos recursos". Por el caudal que obtuvo, destacó que "es la figura central, la que está instalada en la sociedad", por lo que expresó que "por supuesto que me gustaría que fuera el candidato a diputado. Creo que además va a estar en el Congreso". No obstante, aclaró que es su opinión y que no quiere interferir en la definición de las candidaturas. Es que tanto el Pro como el radicalismo local pondrán postulantes en una interna. Sobre la distancia que había entre Orrego y Cambiemos, el peronista señaló que "las razones de sus cuestionamientos eran totalmente legítimos. Esta es una nueva construcción, hay temas que hay que corregir y mejorar (Ver entrevista)".

Pichetto dijo que Orrego será un aliado en el Congreso si decide jugar y resulta electo.

El resto de las alianzas también están definidas. El PJ y sus aliados se encolumnaron a la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández en el Frente de Todos, que a nivel nacional aglutinó al justicialismo, al kirchnerismo y al massismo. Un calco del armado de Sergio Uñac en la provincia. Incluso, el nombre de la coalición es similar a la local. Ya está definido que José Luis Gioja y Graciela Caselles serán los candidatos a diputados.



En cuanto al espacio Consenso Federal 2030, que lleva a Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, también tiene su réplica sanjuanina con el socialismo, ADN, la Cruzada y Libres del Sur. Si bien la idea es una lista de legisladores por consenso, suena una interna entre el partido Socialista (Guillermo Kuchen o Conrado Suárez) y la Cruzada con Nancy Avelín. La Nueva Izquierda y el Partido de Izquierda por el Socialismo van en un frente mientras que Dignidad Ciudadana y Nueva Dirigencia jugarán cada uno por su cuenta.

Miguel Ángel Pichetto / Senador y candidato a vicepresidente

"Acompañaré a Macri en todos los temas"



- En el caso de ganar, ¿se imagina con decisiones del Gobierno que no comparta? De hecho, usted criticó ciertos temas...



- No tengo ninguna duda sobre cuál será mi rol y lo que tengo que hacer si soy elegido como vicepresidente. Acompañaré a Macri en todos los temas con absoluto compromiso y lealtad porque el vice está en la estructura del Ejecutivo, junto al presidente, y lo representa en el Senado.



- ¿Y ante un escenario en el que esté disconforme?

- Si hay empate, voy a desempatar a favor del Presidente.



- ¿A los gobernadores peronistas le conviene más Macri-Pichetto que Fernández-Fernández?



- No voy a hacer valoraciones de este tipo. Tengo diálogo con todos los sectores y lo he tenido a través de los años, por encima de las posiciones que tenga en las elecciones presidenciales. Al país le conviene más votar por Macri-Pichetto para no caer en situaciones complejas en lo económico y en lo financiero. Analice cómo están los bonos y cómo reaccionaron los mercados con esta propuesta, cuestiones que son sensibles para la economía argentina.



- ¿Eso es mérito de su figura?



- No, es un mérito del Presidente por convocarme a la fórmula. Eso ha caído bien en los mercados.



- Desde los sectores kirchneristas han salido a cuestionarlo por la decisión que ha tomado...



- Son las reglas del juego. La verdad, no me voy a poner a temblar. Cuando tomé la decisión, la resolví. Por supuesto que tiene consecuencias, pero estoy confiado y creo que esto es necesario, fundamentalmente por el país y para lograr un camino de unidad nacional, que es lo único que va a posibilitar que la gestión salga de la situación de crisis que tiene.