La dirigente social Milagro Sala fue trasladada hoy a su vivienda donde cumplirá prisión domiciliaria, tras la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado argentino para que adopte medidas alternativas de detención. Sala llegó a su vivienda en la localidad de El Carmen a las 16 y comenzó a cumplir la prisión preventiva.

Pasadas las 15, la comitiva se desplegó bajo un gran operativo de seguridad conducido por el Servicio Penitenciario y la Policía de la Provincia de Jujuy, desde el Penal de Alto Comedero a la casona de la villa veraniega del dique La Ciénaga.

El juez Pablo Pullen Llermanos decidió no esperar que se concluyeran los trabajos que llevaban adelante desde el Ministerio de Seguridad para la vigilancia permanente del predio que ocupa a partir de ahora la dirigente kirchnerista cumpliendo con la prisión domiciliaria.

</div></div>

La decisión del juez incluso sorprendió al círculo íntimo de Sala, quienes se fueron enterando por los medios de prensa del traslado. También se sorprendieron los operarios, que se encuentran en la zona del dique terminando los detalles de instalación de cámaras y luces en las calles y alrededores de la casona de Sala. La Gendarmería Nacional compartirá la vigilancia junto a la policía local.

La dirigente de la Tupac Amaru no podrá recibir visitas multitudinarias ni de madrugada: el juez dispuso que "podrán ingresar al inmueble un número de personas que no podrá exceder de siete a la vez" y que quienes vayan deberán hacerlo de 7 a 20. La restricción "no se aplicará a los familiares directos de la imputada cuyo listado deberá ser aportado".