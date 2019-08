Este lunes 26 de agosto comienza la segunda edición anual del Travel Sale que se extenderá hasta el 1 de septiembre. Es una campaña online exclusiva para la industria del turismo en la que participan empresas con ofertas, promociones y beneficios en diferentes servicios, tanto para comprar viajes de cabotaje como al exterior.

Si bien los productos que más se reservan son pasajes y paquetes turísticos, también se puede comprar estadías hoteleras, excursiones o servicios de asistencia al viajero, por ejemplo.

Este evento es una iniciativa de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) y cuenta con el apoyo de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y de la Secretaría de Turismo de la Nación.

Para aprovechar al máximo las ofertas que puedan ir surgiendo a lo largo de la semana, aquí algunas claves y consejos.

1. Fechas y destinos. Antes de buscar buenas ofertas, conviene tener pensadas fechas en las que podamos tomar días de vacaciones y destinos a los que nos gustaría viajar. Cuanta mayor flexibilidad tengamos en este sentido, más chances de aprovechar las ofertas.

2. Agencias oficiales. En la página web de Travel Sale (www.travelsale.com.ar) figuran todas las empresas que participan de la promo. Una garantía de que las agencias están habilitadas.

3. Tarjeta de crédito. Es importante pensar no solo cuánto pensamos invertir en caso de que aparezcan propuestas interesantes, sino que también hay que tener en cuenta el límite de nuestras tarjetas de crédito. Puede suceder que avancemos con un proceso de compra que se frustre porque supera el límite de la tarjeta.

En el caso de querer adquirir pasajes aéreos, revisar si la tarifa incluye equipaje despachado o no y condiciones de cambios o devoluciones.

4. Documentos. Vigencia del pasaporte, visa, vacunas, entre otras cosas, son cuestiones a tener en cuenta según el destino elegido. Chequear qué documentación tenemos y qué nos hace falta al momento de pensar en los destinos.

5. Combinaciones. Una de las claves es no quedarse con la primera búsqueda. Conviene cambiar fechas, cantidad de días y también probar con diferentes agencias.

6. Referencias de precios. No guiarse por el porcentaje de descuento, sino por referencias de tarifas habituales para poder saber si estamos pagando menos. Si aparece una buen promoción y encaja con lo que estábamos buscando, comprar ya que este tipo de ofertas se agotan y puede suceder que volvamos más tarde y ya no esté disponible.

7. Letra chica. Esencial chequear las condiciones de las promociones. No es lo mismo un paquete con un vuelo con varias escalas que uno con vuelo directo. Prestar atención temas como devoluciones, cambios de fecha, impuestos que incluye (o no) el precio y, en el caso de los pasajes aéreos, revisar si la tarifa incluye equipaje despachado o no.