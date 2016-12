Irregularidades en los convenios con la Asociación Argentina de Tenis para los partidos de la Copa Davis 2015, compras millonarias de bienes y servicios bajo una polémica modalidad conocida como "legítimo abono", convenios con Universidades K para contratar personal, y hasta un faltante de bienes en el predio ferial. Son solo algunas de la irregularidades que constan en una denuncia penal realizada hoy por la Oficina Anticorrupción contra Oscar Parrilli, Wado De Pedro y Javier Grosman, los funcionarios que administraron los bienes de Técnópolis.



La denuncia es la consecuencia de un informe de auditoría de la SIGEN que comenzó a trabajar en mayo de este año sobre un presupuesto millonario: entre 2011 y 2015, Tecnópolis administró un total de $1.046.834.738, siendo 2011 el que registró la mayor variación con un 1044,56% (pasó de $20.000.000 a $228.912.050).



Una de las irregularidades detectadas apunta a los convenios con la Asociación Argentina de Tenis (AAT) para la Copa Davis 2015, cuando se jugaron dos series: Argentina vs. Brasil (6, 7 y 8 de marzo 2015) y Argentina vs. Serbia (17, 18 y 19 de julio del mismo año). "No hubo un efectivo control por parte de la Unidad Ejecutora del Bicentenario (UEB), ya que la vaguedad de las descripciones de muchas de las facturas correspondientes a gastos rendidos, hace prácticamente imposible saber en qué se aplicaron los fondos y si el precio pagado era acorde a los que manejaba el mercado en ese entonces", dice la denuncia.



Fuente: Infobae