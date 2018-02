Vínculo terminado. Triaca ratificó que el vínculo laboral con Heredia "está terminado" luego de un acuerdo de indemnización.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmó que "no entendemos la marcha" anunciada para el miércoles próximo por el líder de Camioneros, Hugo Moyano, ya que los datos de la economía muestran que "el salario del año pasado le ganó a la inflación como producto de las paritarias".



En una entrevista al diario Clarín, Triaca agregó: "El nivel de empleo viene con un crecimiento sostenido de más de 16 meses. Hemos crecido en actividades como la construcción, servicios y en sectores de la industria, a pesar de algunas dificultades. Fuimos recuperando una situación difícil. No entendemos la marcha", completó.



Por ello conjeturó que la anunciada movilización "no expresa otra cosa que los intereses particulares de un dirigente", en alusión a Moyano y por ello "no tiene la solidaridad de los gremios". "Cuando uno tira de la cuerda ve que esos intereses particulares tienen más que ver hasta con alguna empresa, que con el sector o con la economía en su conjunto", dijo.

Descartó que el Gobierno trabajara para desactivar la marcha

Consultado sobre si Moyano se está quedando solo, Triaca respondió: "Se nota; cada vez hay menos gremios representativos alrededor de él. Los que están tienen más un tinte ideológico y político que gremial". Sobre si Moyano tiene un acercamiento al kirchnerismo, Triaca recordó que "mucha gente muy vinculada al kirchnerismo ha anunciado su apoyo a Moyano".



En cuanto al poder actual de Moyano, el titular de la cartera laboral dijo: "Cuando antepone sus cuestiones personales a esa voluntad de dirigente que debe tener, me parece que no milita como dirigente". "Tiene una organización con control de calle por el tipo de actividad que tiene y por la logística. Pero hay una Argentina que necesita cambiar".



Consultado sobre si el Gobierno trabajó para desactivar la marcha, respondió: "No. Nosotros tenemos diálogo permanente con toda la dirigencia sindical. No es que atendemos a algunos sí y a otros no. Lo que pasa es que hay ciertas reglas de juego: se respeta la ley. Porque además nosotros queremos poner en agenda temas que nos ayuden a reducir la pobreza. Eso sí: cuando hay una cuestión en la que interviene la Justicia nadie puede ser impune". Triaca habló del conflicto con Sandra Heredia, exempleada doméstica de su familia: "Presenté mi renuncia y Mauricio Macri me dio un respaldo total". Triaca ratificó que el vínculo laboral con Heredia "está terminado" luego de un acuerdo de indemnización. Recordó que hizo su descargo en la Oficina Anticorrupción, por el contrato que Heredia tuvo en el gremio intervenido SOMU y aseguró que "no hubo delito". Télam