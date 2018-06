Sobre el paro. Triaca vinculó ayer el paro dispuesto por la CGT para el 25 de junio con la "política interna" de la CGT ya que se había avanzado en el diálogo.

Pese a la presión de la CGT para que se exceptúe el pago del impuesto en el Sueldo Anual Complementario (SAC) y la embestida de los senadores del PJ que impulsan un proyecto de ley sobre el tema, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, confirmó ayer que "el medio aguinaldo pagará Ganancias".



"Con el tema del medio aguinaldo, en la reunión con la CGT, nosotros dejamos en claro que estamos en un proceso en el que tenemos que cuidar los recursos y creemos que hay otras prioridades, no los salarios de arriba de 40.000 pesos para eximirlos del pago de ganancias", sostuvo Triaca durante un reportaje radial.



"Me parece que hay otras prioridades", insistió luego. Y deslizó que el Gobierno está dispuesto a analizar el alcance de ese impuesto sobre los viáticos de los trabajadores del transporte. Otro guiño a un sector clave para reducir el impacto del paro que la CGT anunció el martes para el lunes 25 de junio. Aunque, en este particular, ayer la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció su adhesión a la medida de fuerza sin movilización de la central obrera.



Al argumentar el rechazo a la eliminación del impuesto a las Ganancias en el aguinaldo, Triaca recordó que el Gobierno "adecuó las escalas, subió el mínimo no imponible y le dio un mecanismo de actualización al impuesto". "Entiendo el impacto que tiene (el impuesto a las) Ganancias pero hace 18 meses aprobamos un proyecto de ley consensuado por la oposición y los dirigentes gremiales", señaló.



Por último, subrayó que "las prioridades deben estar puestas en la contención social de los que menos tienen, en cómo resolvemos el problema de 4,5 millones de personas informalizadas y en generar oportunidades para el 27% de jóvenes que no tienen empleo". También dio a entender que no comparte la preocupación de la CGT respecto a los despidos. "En el último año se generaron más de 600.000 puestos de trabajo. En el mes de marzo contra febrero crecieron 13.000 puestos de trabajo asalariados. En el mes de abril contra abril de 2017 hay 187.000 puestos más de trabajo registrado. Es decir, no vemos un escenario de despidos masivos, y si lo hubiese tenemos todos los instrumentos para dar contención", afirmó.



Este reclamo puntual estaba entre el petitorio de 5 puntos que la CGT había entregado al Gobierno el jueves pasado durante la breve apertura del diálogo: las paritarias sin techo; la eximición del impuesto a las ganancias del medio aguinaldo; el cese de despidos en la administración pública e impulsar un acuerdo similar en el sector privado; la exclusión del capítulo de la reforma laboral que prevé modificar los cálculos en las indemnizaciones; y la agilización del reparto de los fondos de las obras sociales.



El Gobierno prometió avances en tres de esos puntos: agilizar el reparto de fondos a las obras sociales sindicales, excluir las indemnizaciones del proyecto oficial de reforma laboral y elevar por decreto el 15% a 20% la pauta salarial de referencia para las paritarias, algo que no terminó de conformar a los gremios, y abrió paso al paro general del 25 de junio, el tercero contra Mauricio Macri.

>> La UTA adhiere al paro de la CGT

El paro convocado por la CGT para el 25 de junio sumó ayer un sindicato de peso: La Unión Tranviarios Automotor (UTA) que puede tener la llave del éxito de la medida de fuerza que un paro sin transporte puede tener un alto impacto. "Paramos porque nosotros somos críticos con la política económica que está desarrollando este gobierno", afirmó ayer el titular de la UTA, Roberto Fernández, quien advirtió que "hay menos trabajo y cada vez se hace más difícil vivir". La medida que dejará sin transporte público a los usuarios también afectará a los sanjuaninos ya que el secretario adjunto del gremio, Néstor Romero, adelantó ayer a DIARIO DE CUYO que "acompañarán" lo decidido por los compañeros a nivel nacional. "Lo que hagan ellos haremos nosotros", sentenció.