Jorge Triaca habló sobre el escándalo de las coimas y dijo que hay muchos funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner que tenían “enormes responsabilidades” en el hecho. En cuanto a la situación de la ex Mandataria, el ministro dijo que dijo que “si las instituciones funcionan y se prueba el delito debería ir presa”.

En una entrevista con radio Mitre, el ministro de Trabajo aseguró que la "Argentina está cambiando un paradigma donde no hay más impunidad para nadie" y destacó la libertad que el Gobierno le ha dado a la Justicia para que investigue la causa de los “Cuadernos K”.

Al ser consultado respecto a si la ex Presidenta debería ir a prisión, el Ministro fue contundente: "Yo creo que si las instituciones funcionan y se prueba el delito, debería terminar presa".

"Hay muchos exfuncionarios que dicen: 'Yo no vi'. La verdad es que tenían enormes responsabilidades y deberían haber conocido o hacerse cargo", afirmó.

"Me llama la atención que muchos dirigentes que hoy están en la oposición todavía no hablen respecto de la causa y digan 'Yo no tuve que ver' o 'yo lo denuncié en su momento'", sentenció.