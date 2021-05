El ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo este viernes que, a partir del próximo lunes, una vez finalizado el período de aislamiento estricto de nueve días que finaliza el domingo, "debe continuar el modelo educativo de no presencialidad" en las zonas del país que se mantengan en las categorías de "alarma sanitaria y epidemiológica", como el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA)



"La semana que viene en lugares con alto riesgo epidemiológico se analizará el regreso a la presencialidad administrada, pero en los lugares de alarma epidemiológica, hay que continuar con el modelo educativo en el marco de la no presencialidad", dijo el Ministro esta mañana en declaraciones a radio La Red.



Es que, a partir del lunes próximo, serán retomadas las medidas que rigieron desde el 1 al 21 de mayo, que comprenden la suspensión total de la presencialidad educativa en aquellos distritos que se encuentren en situación de "alarma epidemiológica y sanitaria" en el marco de la pandemia de coronavirus.



En este sentido, añadió que la no presencialidad "debería ser tema resuelto con estos indicadores si prima el cumplimiento no selectivo de la norma, porque los indicadores son contundentes y tenemos que esperar que el impacto de este esfuerzo de estos últimos 9 días -con medidas más estrictas- se vean en las variables epidemiológicas".



Trotta explicó que se "ha establecido un indicador objetivo en centros de más de 300 mil habitantes y, por ejemplo CABA, está duplicando el número que le permitiría llegar de nuevo a un esquema de clases presenciales, con lo cual no es que está ni siquiera cerca".



"Esos debería hacer reflexionar a cada gobernador y cada gobernadora respecto de los compromisos y el cumplimiento de las normas", agregó.



Por otra parte, consultado sobre si está previsto el adelantamiento de las vacaciones de invierno, Trotta respondió: "Estamos conversando con distintas jurisdicciones y viendo las variables sanitarias y epidemiológicas así como el proceso de vacunación".



"En junio podría ser una alternativa pero hay que ser muy cuidadoso", dijo al respecto, tras lo cual recordó que "en julio hay temperaturas más bajas que junio".

Fuente: Télam