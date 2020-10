El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró hoy que "no se estableció un regreso a clases presenciales de ningún nivel educativo", respecto al acuerdo alcanzado ayer por el Consejo Federal de Educación.



"Ayer se establecieron criterios epidemiológicos para dos instancias que se acordaron por unanimidad con las 24 provincias para dar más claridad en el regreso a clases presenciales, pero no se estableció un regreso de forma presencial en ningún nivel educativo", dijo Trotta a Radio El Destape.



El titular de la cartera educativa explicó en qué consiste el marco de análisis y evaluación de riesgo epidemiológico para el desarrollo de actividades presenciales y revinculación en escuelas en el contexto de la pandemia: “el indicador es una guía que mide la situación epidemiológica en una jurisdicción según sea leve, moderada o alta”.



“Lo componen tres variables: la primera, mide las características de la circulación del virus, si hay casos importados o circulación comunitaria; la segunda, compara la cantidad de contagios en las últimas dos semanas con las dos semanas anteriores; y la última, es la ocupación de camas en terapia intensiva”, precisó Trotta.



El documento complementa al protocolo marco aprobado en el mes de julio y permitirá orientar a las jurisdicciones en la toma de decisiones, con información objetiva, en relación al nivel de riesgo de contagio de la comunidad educativa, especialmente para áreas urbanas y periurbanas.



“Este indicador deja más tranquilos a docentes, familias y a toda la comunidad, además da una mayor previsibilidad sobre qué tan cerca o lejos estamos de dar el paso de regreso a clases o actividades educativas no escolares”, afirmó el ministro de Educación.



En cuanto a los próximos pasos a seguir, Trotta mencionó que “el regreso ahora se implementará desde cada una de las jurisdicciones. Van a ser primero las áreas sanitarias las que van a definir en qué instancia del semáforo están, y también del cumplimiento de los 9 puntos que se asocian a un regreso seguro a las clases presenciales como a las actividades educativas no escolares".



Respecto a la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), afirmó que "las clases presenciales no se pueden realizar en ningún lugar donde hay circulación comunitaria, porque el riesgo es alto".



"Si el riesgo es mediano, se verá de aprobar actividades recreativas no escolares en grupos de no más de 10 personas, preferentemente al aire libre", insistió.



El titular de la cartera educativa nacional recordó que las autoridades porteñas aún no entregaron la lista de los 6.500 alumnos que perdieron vinculación con las instituciones escolares, aunque señaló que "dieron una georreferenciación genérica para conectar los dispositivos de las computadoras".